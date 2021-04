Ministro de Salud afirma contagio del Covid-19 está en la más baja positividad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA VEGA. -Tras lamentar la muerte de decenas de personas por consumo de bebidas alcohólica con orígenes desconocidos, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, exhortó este viernes a la población a no consumir ese tipo de bebida al señalar que la ciudadanía debe cuidarse.

“Hay una parte del auto cuidado, yo no puedo tomar una bebida desconocida, hoy no puedo tomar una bebida que no esté reconocida, y eso llevó lamentablemente al fallecimiento de estas personas”, dijo.

Indicó que junto al Ministerio Público han intervenido varios establecimientos por la supuesta venta de metanol, donde se arrestaron personas vinculadas a la venta de esa sustancia.

Explicó que luego de realizar un diagnóstico que determinó la presencia de esta sustancia tóxica, se apoderó a la Procuraduría Especializada de Salud para dar seguimiento y someter a los responsables.

Señaló que la procuradora general de la República, Mirian Germán, y la procuradora adjunta, Yeny Berenice Reynoso, están integradas a la investigación.

Durante un recorrido junto a otros funcionarios sanitarios, en el hospital Armida García de esta provincia, el galeno escuchó las explicaciones sobre las necesidades del centro, en materia de infraestructura, habilitación de área y equipos técnicos.

Así mismo recordó que las vacunas que llegaron al país son utilizadas para los sectores vulnerables a la enfermedad respiratoria.

A través de una nota de prensa sobre su visita a La Vega, el ministro afirmó que el contagio del Covid-19 está en la más baja positividad, sin embargo señaló que no se puede descuidar el protocolo para evitar su expansión.