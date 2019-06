MSP dice reforzará medidas para cumplir con normas y procedimientos de habilitación centros salud

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Salud informó este lunes que lanzará nueva resolución donde arrecia las medidas para el cumplimiento de las normativas y procedimientos en los centros de salud, no solo en los procesos de inspección y verificación en cada uno de los establecimientos que ofrecen servicios de cirugías plásticas, sino que buscará complementar los protocolos para el manejo de este tipo de práctica.

Indicó que la entidad trabaja para lograr una reglamentación según los estándares internacionales, por ello consulta al nueva resolución con las sociedades especializadas del área y las clínicas y centros estarán en la obligación de declarar todos los servicios que ofrecen y de los médicos que utilizan las instalaciones.

Aclaró que una vez una clínica es cerrada por violación de las normas está obligada a someterse a un plan de mejora firmado con el Ministerio y si cumplen con esos requisitos, entonces se procede a la apertura de los centros, no obstante, quienes no se apeguen a las normas deberán pagar las consecuencias.

“La diferencia de hoy en adelante con la nueva normativa que está surgiendo en los casos específicos, que tienen que ver con cirugías plásticas y estéticas es que la emisión complementaría de la resolución de carácter transitorio que pondrá en vigencia una serie de medidas para garantizar la seguridad de los pacientes de cirugías plásticas y de estética, será una obligación de todos los centros y de los médicos involucrados a someterse a ella”

Sánchez Cárdenas se quejó de que médicos que no están habilitados prestan servicios de esta naturaleza en clínicas y que estas que a la hora de hacer su habilitación no declaren que esos médicos prestan atención en esos centros, por lo que esta migración no autorizada quedará controlada mediante estos nuevos procedimientos.

Con relación al fallecimiento de turistas en hoteles de las zonas turísticas del país, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas indicó que desde el punto de vista epidemiológico, no hay evidencias de sustancias nocivas en la alimentación, pero aseguró que siguen trabajando con los actores del sector y no hay nada que “temer” en el turismo dominicano, ya que esos decesos se produjeron por a causa de las condiciones mórbidas de estos.

“Hay intención maliciosa de desacreditar el país. No es lo que se desea pero como en cada país, ocurren muertes de turistas y este año esos fallecidos han descendido, y en los casos establecidos las patologías muestran condiciones o antecedentes que pudieron causar el fallecimiento”

Establecimientos cerrados

María Solano, subdirectora técnica de Habilitación, explicó que los tres establecimientos de Salud clausurados recientemente violaron la Ley 42-01, el reglamento 1138-03 y resolución del año 2015, que regula el ejercicio de la cirugía plástica, estética y reconstructiva en el país.

En el caso de la clínica Escaño, realizaron un procedimiento de cirugía plástica para la cual no están autorizados, y el profesional de la salud que la realizó tampoco estaba autorizado.

En tanto que Caribeean Plastic Surgery no tenía habilitación vigente, ese establecimiento estaba en un proceso de habilitación no autorizado a realizar estos procedimientos, ya se había elaborado un acuerdo con la dirección médica de ese centro del cese de esas cirugías plásticas en el año 2018.

En el caso del establecimiento Monumental que fue clausurado este lunes se debió a que permitió el acceso a sus quirófanos de profesionales de la cirugía plástica no autorizados, en este sentido violentó la resolución 08, del 2015.

