MSP advierte sobre aumento en incidencia de coronavirus en personas jóvenes

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Ministerio de Salud Pública (MSP) mostró hoy preocupación por la incidencia de los casos de coronavirus en personas jóvenes hasta los 38 años, y que además están llegando a los centros de salud después de ocho a diez días con la enfermedad lo que contribuye a complicar su cuadro clínico.

Durante la acostumbrada rueda de prensa para informar la incidencia del coronavirus, la doctora Natalia García Batista, neumóloga, asesora del Ministerio de Salud, dijo que la población de riesgo por debajo de los 30 años está en 2.9 por ciento y de 40 a 50 años es de 6.4 por ciento por cada cien mil personas.

Aunque la mayor incidencia de casos y muertes se presenta en personas adultas mayores por estos casos (140.2 por ciento) y experimentan los principales fallecimientos, las autoridades de salud mostraron preocupación, debido a que los jóvenes son los más activos y de mayor movilidad.

“Esta es la población que está más en el medio, que comparte de forma indiscriminada. La población presenta respuesta inflamatoria muy agresiva, llegan diez días después de tener la enfermedad, por los que cree que no se van a exponer, no respetan el distanciamiento y las demás medidas preventivas” dijo la doctora García.

Advirtió a la población sobre las secuelas que puede dejar la COVID-19, incluso seis meses después de haber tenido la enfermedad pueden presentar afecciones cardiovasculares y neurológicas, entre otras.

En tanto, el doctor Eddy Pérez Then, asesor del Ministerio de Salud en materia de COVID-19, dijo que el aumento en la movilidad de personas contribuye a incrementar los contagios por lo que expresó que, aunque el aumento en la positividad ha sido leve, no se pueden descuidar las medidas y no confiar en que una primera dosis de vacuna va a proteger sobre la enfermedad.

“La positividad en las últimas cuatro semanas ha ido aumentando progresivamente debido a la movilidad de grupos de personas en diversas provincias, por ejemplo, en Monte Plata y Dajabón donde el R0 (número de casos, en promedio, que van a ser causados por una persona infectada durante el período de contagio), es de (6), lo que significa que una sola persona puede infectar a seis más” dijo.

El director de Epidemiología, doctor Ronald Skwes aseguró que el cuanto, a ocupación hospitalaria, el 80 por ciento de camas COVID-19 están disponibles, con un 72 por ciento en UCI y en ventiladores un 77 por ciento disponible., por lo que es necesario, seguir bajando ese indicador.

Sobre las variantes de coronavirus presentes en el país, el doctor Skwes dijo que las pruebas fueron enviadas a Brasil para el estudio correspondiente y se está pendiente a la espera de sus resultados.