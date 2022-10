Mr. Alex Santi, un cubano que apostó por el trading y alcanzó el éxito

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- “Si haces algo por pasión no se va a ver cómo trabajo y el dinero llegará después”, exclamó Mr. Alex Santi, un exempleado de Bank of América apasionado por el trading que luego de 5 años de experiencia ha alcanzado la libertad económica gracias a sus inversiones en el mercado del forex y a impartir sus conocimientos con otras personas.

Sus inicios en el mercado del Forex fueron en el año 2017, cuando perdió 180.000 dólares en lo que él asegura fue un proceso de aprendizaje, “en ese momento aprendí la complejidad de este tipo de inversiones y lo fundamental de tener una estabilidad emocional, decidí no abandonar el trading conociendo sus beneficios y desventajas”.

Alex explica que la única desventaja que él ve sobre la inversión en el mercado del Forex, “es que puedes perder dinero mientras aprendes”, aunque existen grandes beneficios a la hora de invertir recursos en este mercado, que diariamente aumenta, “obtienes un conjunto de habilidades que te duran toda tu vida y puedes hacer dinero en cualquier parte del mundo desde tu teléfono, Tablet o computadora”.

Una de esas habilidades es la de aprender a controlar la mente, Santi resalta que “los más importante del trading es la psicología. Un 50% del éxito depende de tu estabilidad mental, un 40% es análisis técnico y el 10% restante obedece al análisis fundamental que tiene que ver con la interpretación de los acontecimientos sociales, políticos, económicos e internacionales que pueden surtir efectos en el mercado”.

Con el transcurrir de los días Mr. Alex Santi fue ganando dinero hasta cubrir todas sus necesidades económicas, dando así una estabilidad a su familia con la que ahora comparte mucho más tiempo. Su éxito llamo la atención de las personas que le conocen y le siguen en redes sociales, comenzaron a preguntarle qué hacía para ganar dinero. “Muchos veían que estaba viviendo una vida mucho más plena económicamente y me preguntaban a qué me dedicaba, nunca pensé en enseñar a otras personas, pero un amigo experto en desarrollo de cursos me convenció para iniciar un grupo de enseñanza”, narró el joven cubano.

Esto coincidió con el confinamiento por la pandemia del Covid-19, en donde muchas personas querían hacer dinero desde su hogar vía internet. Alex decidió entonces iniciar como instructor y formó un grupo de enseñanza con un par de amigos, en donde descubrió sus dotes de buen mentor, motivador y speaker (orador), motivándose a desarrollar un programa de capacitación enfocado cuyo objetivo principal es explicar los procesos psicológicos y emocionales por lo que atraviesan los inversionistas, fundando así su academia de enseñanza Profit Over Everything.

Desde entonces Santi obtiene grandes ingresos gracias a sus inversiones en el mercado del forex y por enseñar a cientos de personas a cómo hacerlo en donde su principal lección es que los inversionistas aprendan a leer las señales antes de realizar una acción precipitada.

Sobre el futuro del mercado de Forex, el experto en trading manifestó creer “que todo se está moviendo a un mundo digital y vamos a ver un dólar digital en el futuro tal como al euro, veo mucha gente emocionada por comprar criptomodenas, lo cual es muy buena estrategia durante mercados de osos (negativos), pero hay que esperar a que el mercado haga soporte, por lo que recomiendo a mis alumnos hacer una lectura de las señales y luego invertir”.

Una gira internacional para enseñar a personas de otros países sobre el trading y como invertir su dinero es un proyecto que Alex Santi tiene planificado consolidar en un futuro próximo, al igual que diseñar una aplicación para dispositivos móviles que le permita apoyar a sus alumnos en decisiones de inversión.

Mr. Alex Santi puede ser contacto a través de su cuenta en la red social Instagram @mr.alexsanti o a través de la página web de su academia Profit Over Everything www.profitacademyfx.com

