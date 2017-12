MP sostiene brindará protección a Joven denunció expareja en Facebook por maltratos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público informó que acogió para brindar protección a la joven que el pasado martes denunció en su cuenta de Facebook que era amenazada por su expareja.



La procuraduría informó que el caso está siendo investigado y que pronto se ofrecerán detalles sobre el hecho.

Amelia De La Cruz denunció que su expareja Ezequiel De la Cruz, con quien tiene dos hijos, dijo en su publicación que se tuvo que trasladar hacia Bavaro en la provincia La Alatgracia, por temor a que el hombre la asesinara.

Publicó en la red social que su expareja le mandó una fotografía por WhatsApp junto a una pistola donde le manifestaba que la iba a matar.

“Este joven es mi expareja tengo dos hijos con él y porque no quiero vivir con él me amenaza de muerte. Esta foto me la mandó por WhatsApp, me fui de mi barrio por él, porque siempre me asechaba armado y dice que viene a matarme donde estoy en Bávaro ya mi madre no sabe cómo hablar con la madre de él, él es de las casitas de San Luis, llamado Exequiel mejía de la Cruz. Por favor ayúdenme con esto”, publicó la joven.

Informamos que la joven Amelia De la Cruz quien alertó a través de Facebook ser objeto de amenazas por su ex pareja Ezequiel De la Cruz, se encuentra bajo protección del MP. El caso está siendo investigado y avanzando satisfactoriamente. Ofreceremos más detalles próximamente. — Procuraduría Gral RD (@ProcuraduriaRD) 21 de diciembre de 2017

Relacionado