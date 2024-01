MP: Madre de menor en caso Wander Franco le hacía creer a la familia que si se sabía la verdad los matarían

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La madre de la menor con la que el pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco, sostuvo una relación amorosa, les hacía creer a todos los miembros de su familia que si se sabía la verdad sobre la relación los iban a matar.

Así se lo reveló al Ministerio Público una prima de la madre de la menor, quien expresó que ella incluso llegó a pasar grabando por la casa en un carro, dejándose ver de ellos, para luego decirles que eran los supuestos matones que estaban grabando y amenazando con matarlas.

«En ese tiempo, ella nos hacía creer, como que ponía las cosas más grandes, decía -todos los que están aquí en la casa ellos me dijeron que los iban a matar-, era como algo que ella estaba haciendo para tener a todo el mundo manipulado mentalmente, yo sentía que era eso y un día mi hija cumplió años en agosto y yo le iba a hacer una bullita, y yo le estaba arreglando las funditas preparándoselas, y estábamos todos en el suelo, tiramos dos sabanas en mi casa, (…) ahí mismo veo que un sonata gris pasa y está grabando, yo siempre he sido activa, y digo yo, presiento que nos están grabando, (…) las mujeres todas voltean a mirar y dicen “Si, grábale la placa”. (…) Me doy cuenta que es la misma placa y el mismo vehículo cuando ella llegó a mi casa», dijo.

La misma fuente le contó al MP que luego, la madre de la menor la llamó y le dijo: «Tú ves un carro que pasó, tengan cuenta que eso es de ellos y dijeron que todos esos que están ahí le van a volar la cabeza si hacen cualquier cosa”, como quien dice que todos los que estábamos ahí nos iban a volar la cabeza unos matones».

«Yo ahí mismo comienzo a analizar y hablar entre nosotras las primas, -pero el carro que nos estaba grabando era el mismo en que ella anda, cuando viene a ver fue ella misma que empezó a grabar para luego estar haciendo esas amenazas de que nos iban a volar la cabeza-«, añadió.

La prima también explicó, que cuando abordaron a la madre de la menor, esta estaba nerviosa y luego llamó a otra pariente para decirle: «Ustedes son responsables de cualquier cosa que pase a (la menor), ya yo hablé con las personas y dijeron que todo el que esté en esa casa son responsables».

Agregó que luego investigó quién era el propietario del carro en el cual andaba la madre de la menor.

«Investigué con alguien y me dijeron que es de Montellano, vive por el corral, él trabaja como Uber, es un chiquitico, desde que yo vi la placa yo me tiré allá mismo a Montellano con los muchachos, los tigueres que saben todo en Montellano y pregunté por el carro y me dijeron el nombre, pero no me acuerdo ahora, me dijeron que trabaja Uber», dijo.