MP afirma Sammy Sosa se valió de Alexis Medina para entrar en negocios con MOPC

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público, en el expediente acusatorio del caso Antipulpo, sostiene que Samuel Peralta Sosa, mejor conocido como Sammy Sosa, tenía interés de entrar al negocio del suministro de Cemento Asfáltico (AC30) al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones “y efectivamente trajo a la República Dominicana el barco Iver Agile, desde el puerto de Gilbratar”.

El MP señala que se presentaron algunos inconvenientes para obtener puerto, por lo que Sosa presuntamente acudió al acusado Juan Alexis Medina Sánchez, “a quien conocía de actividades políticas en las que habían participado juntos, además sabía que el imputado usaba su condición de hermano del entonces presidente Constitucional Danilo Medina Sánchez”.

El expediente indica que producto del tráfico de influencias que ejercía Alexis Medina, se consiguió que el entonces director de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), Víctor Gómez Casanova, lo ayudara a localizar puerto, logrando que la empresa Cementos Andino Dominicanos, S.A. y la Overseas Petroleum Group S.R.L., firmaran un acuerdo para traspasar los derechos que Cementos Andino Dominicanos, S.A, tenía con Autoridad Portuaria, “para que la empresa gestionara y operara las áreas arrendadas, así como para hacer uso del muelle No.1, del puerto de Andrés Boca Chica”.

La acusación expresa que el 28 del mes de noviembre del año 2016, fecha en que MOPC todavía era dirigida por el excanditado presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, APORDOM, representada por Gómez Casanova, firmó con Overseas Petroleum Group, SRL, representada por el acusado Julián Esteban Suriel, un contrato de arrendamiento que implicó que APORDOM otorgara a título de arrendamiento a favor de Overseas Petroleum Group, SRL, un almacén de doscientos ochenta y tres punto veinte metros cuadrados (283.20 m2) y un área de ocho mil doscientos doce punto cincuenta y siete metros cuadrados (8,212.57 m2), de terrenos de patio contiguo al almacén, ubicados en el puerto de Andrés Boca Chica.

Teniendo puerto y un barco con AC-30, Sammy Sosa supuestamente recurrió a Alexis Medina para que le gestione un encuentro con el entonces Ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, a los fines de obtener un contrato que le permitiera vender al Estado dominicano Cemento Asfáltico (AC-30), a través del Ministerio de Obras Pública y Comunicaciones, “es en ese contexto que se realizaron reuniones con Overseas Petroleum Group, SRL”, según el MP.

La entidad fiscalizadora sostiene que en una de esas reuniones realizadas en el despacho de Gonzalo Castillo, participaron, además del ministro, los acusados Alexis Medina y Julián Esteban Suriel Suazo, así como los señores Sammy Sosa y José Antonio Peralta Sosa.

El expediente señala que en noviembre del 2016 iniciaron las operaciones, con la llegada al puerto de Boca Chica desde España del barco Iver Agile, con veintinueve mil barriles de AC-30, comprado por la empresa Overseas Petroleum Group S.R.L., e importado a nombre de General Supply Corporation, S.R.L., sin que hasta ese momento ningunas de esas dos empresas tuvieran contratos ni clientes para la venta del Cemento Asfáltico AC-30.

“La intención original de Samuel Peralta Sosa, era adquirir los contratos a través de la empresa Overseas Petroleum Group, lo que se evidencia con el contrato realizado con Autoridad Portuaria Dominicana, pero el mismo no se pudo materializar por no contar con la autorización de ser proveedora del Estado, es por ello, que para los fines de vender al Estado AC-30, se asociaron con la acusada General Supply Corporation S.R.L., donde figuran como “socios” el acusado Julián Esteban Suriel Suazo y Messin Elías Márquez Sarraff, fungiendo estos como presta nombres de Alexis Medina”, destaca.

En el expediente, entre otros datos referentes a este tema, el MP detalla la firma de contrato realizado en el 2016 por Gonzalo Castillo, como representante del MOPC, lcon la acusada General Supply Corporation, S.R.L., representada por su gerente el acusado Julián Esteban Suriel Suazo, para el suministro de cemento asfáltico (AC-30), para lo cual se acogieron como modalidad de contratación la “Exclusividad”.

Indica sin embargo, que “la empresa General Supply Corporation S.R.L., previo al contrato Núm. 381-2016, no había suplido AC-30, ni tenía ninguna experiencia en el manejo de ese derivado del petróleo, aunado a que no contaba con la estructura ni con las licencias para el manejo y comercialización del AC-30, razón por la cual no calificaba para la modalidad de contratación elegida por el exministro Gonzalo Castillo para otorgarle los contratos de suministro de cemento asfáltico (AC-30), a la empresa General Supply Corporation, S.R.L.”.

Se recuerda que Sammy Sosa fue interrogado por el caso Antipulpo el pasado mes de noviembre.

