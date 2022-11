Moyá:”Hace nada estaba ganando Grand Slams, no lo veo como problema de nivel”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ITALIA.- El español Carlos Moyá, entrenador de Rafael Nadal, declaró este jueves que, pese a quedar eliminado en la fase de grupos de las Finales ATP, el único gran torneo que se le resiste, no lo ve “como un problema de nivel”, ya que “hace nada estaba ganando Grand Slams”.

“Las condiciones no son las mejores para él (pista dura y cubierta), la falta de partidos en otra superficie la suple en los primeros partidos y va cogiendo confianza. Si no estas con confianza aquí te toca un top-8, entonces no es fácil, pero preocupante no. Es el último torneo del año, hace nada estaba ganando Grand Slams, con lo cual no entiendo que sea un problema de nivel sino que durante un año atraviesas momentos mejores que otros”, dijo Moyá en un encuentro con varios medios, entre los que se encontraba EFE.

Nadal acabó su periplo en la ciudad del norte de Italia con una victoria sobre el noruego Casper Ruud, clasificado como primero de grupo a las semifinales, por un doble 7-5.

“Acabar ganando no está mal. No se jugaba nada pero ha dado la cara y creo que ha hecho el mejor partido de la semana. Ha ido un poco de menos más durante toda la semana y en ciertos momentos pudo haber cambiado un poco la cosa, sobre todo en el segundo partido con ‘break points’… pero aquí hay pocas oportunidades y si no las aprovechas se te escapa el partido. Evidentemente no ha sido el toreo que esperábamos pero por lo menos ha dado la cara al final”, comentó.

Y es que Nadal ha estado entrenando bien estos días, y él mismo ha asegurado que pensaba que estaba haciéndolo bien, pero no lo ha sabido trasladar luego en la competición.

“Le ha costado, no es habitual en él, pero aquí ha sido así. Ha hecho sets desde que llegamos y el juego había sido bueno, bien adaptado a lo que es esta superficie y luego hay que ponerlo en práctica en partido, y ahí es donde le ha costado un poquito más”, apuntó Moyá, que ahora mismo ve como favorito a Djokovic.

“Yo creo que Djokovic, por lo que he visto, es el que está jugando mejor. Todo puede pasar pero si tengo que decir quien veo un poco por encima del resto, de momento es Djokovic”, señaló.

El balear defenderá título en Australia, aunque Moyá lo ve todavía muy lejano: “Es mejor llegar habiendo ganado el último partido del año, pero queda más de un mes y medio para Australia. Mejor terminar así que habiendo perdido los tres partidos”.

Un síntoma, esta victoria sin nada en juego, de que la mentalidad de Nadal sigue intacta: “El partido de hoy es una muestra. Está eliminado, no se juega nada y ha ido al máximo. Su mentalidad es la que le ha llevado a conseguir todo”

Sobre el estado físico del actual número dos del mundo, su entrenador desveló que todavía hay aspectos mejorables: “En el día a día ves muchas cosas que te hacen entender otras. Cosas que no soy partidario de exponer, pero que van pasando y son mejorables. Es verdad que de dolores, más o menos, es una época donde está bien”.

Por último, el exjugador, habló de los aspectos técnicos a mejorar de cara al Abierto de Australia.

“Un poco de todo. Van viniendo chavales jóvenes y para ganarles un punto hay que sudar tinta. Toca intentar ir mejorando el saque, a ser más agresivos, a mejorar el resto… su predisposición es máxima”, sentenció.

