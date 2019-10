Movimiento Yo Creo felicita a Leonel por abandonar antro de corruptos y depredadores

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El movimiento democrático de tendencia leonelista “Yo Creo”, dirigido por su presidente y fundador Henry Abreu Morillo, felicitó al ex presidente Leonel Fernández, por haber salido del PLD, partido que califica como un “antro de corruptos y depredadores económicos”.

En una declaración, Abreu Morillo, quien es uno de los activistas más reconocidos en el proyecto Leonel 2020, añade que de inmediato se integrará a La Fuerza del Pueblo (LFP) en respaldo del líder, cuya decisión respalda firmemente.

“A nuestro juicio, entendemos que ese partido (PLD), jugó su rol histórico para lo cual fue creado, que fue la liberación del pueblo dominicano”, sostiene Abreu.

Señala que en la actual fase, el PLD se ha convertido en “un antro de corrupción y depredación rampante de los recursos del estado” y sus principales dirigentes, especialmente los danilistas, se han encargado de aniquilar todo tipo de principio ético y moral.

“Con nuestro dinero han amordazado y comprado a la prensa, invirtiendo más de diez mil millones de pesos. Han instaurado en el estado un mundo de gánsteres y de capos, mientras algunos sectores fácticos se arrodillan a sus desmanes”, expuso Abreu.

Añade que a lo interno de la cúpula partidaria se formó la llamada “OTAN” (plagio de la élite militar Organización del Tratado del Atlántico Norte), a la que el doctor Fernández llama “oligarquía de hierro” por lo despiadado de sus acciones insaciables de poder y de acumulación de fortuna.

“Han degradado y retorcido todo tipo de normas partidarias, perdieron el norte de su formación Bochista y solo les interesa acumular o engrasar más aún sus astronómicas fortunas”, precisa Abreu.

“El doctor Leonel Fernández debió irse hace tiempo de ese infernal y demoniaco partido, porque los miembros del Comité Político son verdaderos demonios y es posible que me quede corto”, puntualizó el presidente de “Yo Creo”.

“Recuerdo que un reconocido político, de la vida nacional le exhortó al doctor Fernández abandonar ese estercolero de partido y alguien más recientemente, cercano al ex presidente le llamó nido de víboras, pero yo le agregaría nido de forajidos y de vulgares gánsteres. No tienen un mínimo de decencia y no deben ser acreedores del más mínimo respeto”, adujo.

“Acusamos al presidente Danilo Medina de todas las miserias humanas y de la descomposición que se está viviendo el PLD, por la ruptura de los métodos de trabajo que existieron a lo interno de la organización y de todas las acciones perversas que se puedan gestar en contra del orden democrático y constitucional. Lo acusamos también del deterioro y destrucción que van a devenir por su enfermiza obstinación, al no medir las consecuencias”, advierte Abreu.

“Danilo Medina lo ha prostituido todo y todo lo ha maleado en nuestra nación. Ha resquebrajado o destruido la institucionalidad en todo el aparato del estado, ha hecho uso abusivo y por qué no decirlo, usado de forma criminal el poder, haciendo doblegar voluntades”, criticó el dirigente.

“A este ser irracional hay que ponerle freno y hay que hacerle recordar que existen normas y códigos de ética, y que con el dinero del pueblo no puede continuar dañando y comprando a todo el mundo”, añade.

“Si él no conoce los límites de sus acciones, entonces La Fuerza del Pueblo le pondrá el cascabel a esa serpiente de siete cabezas. Basta ya de tantos atropellos, con el doctor Leonel Fernández como líder y guía y con la Fuerza del Pueblo, los sacaremos del poder por sus bastardas acciones”, precisó Abreu en la declaración.

