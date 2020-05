Movimiento Municipal Progresista brinda apoyo al diputado Miguel Espinal

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO OESTE.- El Movimiento Municipal Progresista (MMP), realizó un acto de apoyo a favor de la candidatura a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y fuerzas aliadas de Miguel Espinal, quien aspira a continuar en su curul parlamentaria por la circunscripción 4 de la provincia Santo Domingo para las elecciones del 2020.

El Movimiento Municipal Progresista considerado como uno de los movimientos políticos de mayor arraigo en Santo Domingo Oeste, viene realizando desde hace varios años una labor, tanto política como social en beneficios de sectores marginados de las localidades que componen este municipio, además de ser un movimiento activo en las propuestas de soluciones políticas a los males sociales.

El acto se enmarca dentro de un conjunto de acciones que ha venido realizando el movimiento en busca llevar los mejores perfiles tanto al congreso como a la presidencia de la República y presentar a los ciudadanos, políticos verdaderamente comprometidos con mejorar las condiciones de vida de Santo Domingo Oeste y el país según expresó Juan Espínola Coordinador Gral, del MMP.

“Hemos estudiado el catálogo de candidatos a diputados de esta circunscripción y vimos en este joven, un hombre con vocación de servicio, una hoja de vida limpia y una trayectoria digna de emular. Por eso asumimos frente a ustedes y todos los miembros del Movimiento Municipal Progresista, el firme compromiso de endosar nuestras fuerzas y nuestro trabajo al proyecto Miguel Espinal Diputado”. Manifestó Espinola.

De su lado, el diputado y aspirante a la misma posición en la Circunscripción 4 de la provincia Santo Domingo por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Miguel Espinal, dijo estar agradecido del respaldo ofrecido y se comprometió a incluir en sus propuestas legislativas todo lo concerniente al mejoramiento social exigido por el MMP desde sus inicios.

“Los que me conocen, saben de dónde vengo y saben también que estoy en política por mi vocación de servicio, no he venido a buscar nada, sino todo lo contrario, he decidido participar, para aportar mis conocimientos e inquietudes en beneficio de mí municipio. Gracias a ustedes por confiar en mí, y, tengan la seguridad de serán bien representados en nuestra curul”, concluyó el legislador.

El acto estuvo presidido por Juan Espinola, coordinador general, Celenia Báez, secretaría general, Yahaira García, asunto electorales, Cruz María Velázquez, encargada de salud, Rafael B. Martínez, de organización, Enyer Jiménez, vicepresidente, y Ángel Radhamés Mejía, vocero del Movimiento Municipal Progresista.

