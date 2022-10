Movimiento “Más Cambio” procura reelección del presidente Abinader

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El secretario de operaciones de la Juventud Revolucionaria Moderna, Gabriel Sosa, expresó que están trabajando conjuntamente con el oficialista el movimiento “Más Cambio”, el cual procura que esta administración siga realizando transformaciones y que el presidente Luis Abinader pueda repostularse para que dure cuatro años más.

Sostuvo que han hecho mucho en poco tiempo, sin embargo, necesitan seguir cambiando porque todo el desastre que encontraron y que se habría hecho en 20 años de gobierno no lo van a poder arreglar en un cuatrienio.

“Hemos hecho mucho en poco tiempo, pero necesitamos seguir cambiando, por eso nuestro movimiento se llama ‘Más Cambio’ y estamos motivando a nuestro presidente a que se reelija cuatro años más”, expresó.

Sosa fue entrevistado por Dolphy Pelaez y Uzzilis Encarnación, en el programa “En el Foco”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

El dirigente político explicó que dentro del movimiento “Más Cambio” tienen otra estructura de jóvenes a nivel nacional y se encuentran en proceso de organización para poder ayudarles.

“Estamos ahora mismo en un proceso de saber dónde están, quiénes son, qué hacen, a qué se dedican, qué necesitan para poder ayudarles, ya sea a través de charlas, conferencias, cursos técnicos para que puedan no tan solo tener un empleo en el Estado porque no todos podemos estar en el Estado, pero cuando yo le enseño a un joven a hacer algo ya tendrá algo de qué vivir”, expresó.

Manifestó también que han visitado todo el país y la falta de empleo sería la principal problemática que más se repite, incluso hasta en las ciudades de mayor crecimiento económico.

“A veces vemos que una persona joven prefiere ir a un trabajo antes que seguir preparándose y estudiar, y ese es un problema que tenemos también en nuestra gestión de gobierno, tenemos muchos jóvenes que pueden ocupar una posición en el Estado, pero otros no porque en su momento no se le dio la oportunidad de prepararse y optaron por no estudiar, se desencantaron y eso es lo que nosotros estamos en procura”, expresó.

Dijo que ahora quiere buscar la manera de que esos jóvenes que no han tenido la oportunidad puedan educarse, trabajar no tan solo en el Estado y seguir avanzando en la vida.

