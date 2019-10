(VIDEO) Movimiento electoral “Entremos Todos” firma pacto de fusión con otras cuatro agrupaciones

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Movimiento Nacional Electoral “Entremos Todos” (MONETO) informó este martes que cuatro organizaciones se fusionaron a esa agrupación, junto con decenas de precandidatos a cargos en los diferentes niveles de elección popular de cara al certamen electoral del 2020. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do