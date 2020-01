Movimiento Artistas y Escritores por el Cambio en NY propone estimular pensamiento crítico en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Nueva York. Bajo la consigna, “el cambio va y el PLD se va” y la presentación de 26 propuestas para el área de la cultura, fue juramentado el Movimiento de Artistas y Escritores por el Cambio, desde la diáspora, en apoyo al candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, durante un emotivo y concurrido acto realizado en la ciudad de Nueva York .

La estimulación al pensamiento crítico y fomentar la formación cultural en las distintas ramas del arte y la cultura, son algunas de las propuestas presentadas por la poeta y escritora, Lourdes Batista, quien dirige la entidad en el exterior, incluyendo Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, al ofrecer un encendido discurso hablando en representación de todos sus colegas poetas, escritores y artistas reunidos en Lehman College, en el Bronx y de quienes desde otros Estados o países se hicieron presentes por diferentes vías.

El alto dirigente del PRM, Tony Raful, se hizo presente a través de un mensaje, quien en nombre del Candidato Luis Abinader, ofreció su apoyo y respaldo a la iniciativa para conquistar el poder político y por la materialización de las demandas y propuestas culturales, “la cultura es el instrumento fundamental de transformación de la conciencia en valores, en creación, en fuerza humana y social de cambios, porque mueve las ideas, el patrimonio intangible, las creencias, el arte y los pone al servicio de un destino mejor para nuestro pueblo”.

De acuerdo a lo expresado por la coordinadora del movimiento Lourdes Batista, la entidad propone cambiar la actual situación de marginalidad en que se encuentra la cultura, cambiando los modelos de gobiernos atrasados y corruptos, por modelos de justicia, “El favoritismo ha demostrado que solo sirve para empobrecer a nuestro pueblo y a nuestra cultura”, enfatizó Batista, al asegurar que, “Desde abajo, ascenderemos juntos para cambiar los patrones de mendicidad por patrones de derecho, nadie debe mendigar lo que le pertenece por derecho y nuestra cultura nos pertenece a todos”.

Batista, destacó que, “Desde diferentes partes del mundo nos hemos organizado, porque entendemos que tenemos un compromiso social-ciudadano con nuestro país y vemos la cultura como un escenario excelente para hacer patria y promover un cambio positivo de crecimiento”.

Los cientos de artistas, escritores y trabajadores en favor de la cultura dominicana en el exterior agrupados en la entidad, fueron juramentados por el coordinador general del sector Externo de Ultramar y la Organización Luis Abinader (OLA), ingeniero Juan Peña.

Las propuestas específicas del movimiento que agrupa a escritores y artistas dominicanos de la diáspora preocupados por el futuro de República Dominicana, a desarrollar a partir de Agosto del 2020, fueron presentadas por la poeta y escritora, Lourdes Batista, en medio de aplausos.

Propuestas del Movimiento de Artistas y escritores de la Diáspora en favor de la cultura dominicana:

1) Eliminar el favoritismo político que interfiere en la cultura y premian obras de arte y literarias insuficientes.

2) Eliminar la corrupción dentro del Ministerio de Cultura.

3) Eliminar el desprecio a los escritores y artistas dominicanos y por el contrario fomentar el respeto y reconocimiento a los artistas y escritores nuestros.

4) Eliminar la falta de estimulación al pensamiento crítico.

5) Fomentar propuestas tanto culturales como de formación en las distintas ramas del arte y la cultura.

6) Eliminar los recortes de recursos para premios, publicaciones, exposiciones, conciertos y otras manifestaciones de nuestra cultura.

7) Regular y planificar correctamente las actividades trascendentales de nuestra cultura como Ferias del Libro.

8) Parar el cierre de Centros Culturales, teatros y otros lugares que sirven de nido para la creación literaria y artística.

9) Eliminar la privatización de la cultura que la aleja de los barrios y zonas rurales.

10) Eliminar la falta de proyección y reconocimiento a nuestros representantes artísticos y escritores en la diáspora.

11) Eliminar la falta de crítica responsable y la persecución a la libertad de creación y expresión.

12) Eliminar el nombramiento de funcionarios en puestos claves de la cultura, que no tienen la preparación necesaria ni el amor por el arte y la literatura; y solo sirven para maltratar y destruir el gremio.

13) No permitir el desfilparro de los recursos del pueblo en el Ministerio de Cultura.

14) Aprobar y viabilizar la ley de teatro para protección y desarrollo de los hacedores y artistas de teatro, salas, dramaturgía, investigación y fomento teatral.

15) Designar el 5% de las remesas para el intercambio cultural, teatral y artístico, de modo que los artistas residentes en el exterior presenten, investiguen, creen y desarrollen arte en todas sus manifestaciones y formas en la diáspora y en el territorio nacional.

16) Utilizar el 5% del dinero expropiado por las autoridades, producto del narcotráfico para la fomentación y producción teatral así como para el mantenimiento y ascesibilidad de salas subvencionadas por el estado dentro y fuera del país.

17) Utilizar el 4% de la recaudación de impuestos de bancas de apuestas para la creación, sustento y fomento de la educación teatral en las escuelas públicas del país.

18) Crear pequeñas bibliotecas fijas y/o ambulantes en todos los barrios, campos, pueblos, en todo el país para fomentar la lectura en la población.

19) Reestructurar el formato existente para realizar trabajos que realcen nuestra cultura, relanzar la Feria del Libro con conceptos de una verdadera Feria del Libro, que se asigne una cantidad fija de dinero en el presupuesto anual del Ministerio de Cultura para la Feria del Libro de Nueva York, para evitar que se repita lo que está ocurriendo ahora, que la Feria depende del capricho de los políticos de turno que dirigen la cultura en RD, La Feria del Libro de Nueva York por dos años no ha sido realizada. Cambiar el nombre del Comisionado de la Cultura por el de Casa de la Cultura Dominicana en Nueva York.

20) Crear más Casas de la Cultura Dominicana en los Estados, Ciudades y países donde hay gran incidencia de dominicanos. (Trabajaríamos con las autoridades locales para en conjunto analizar las facilidades que ellos no puedan ofrecer en ese sentido). Por ejemplo en Estados Unidos hay lugares donde hay casas abandonadas y/o edificios que las autoridades locales donan para organizaciones culturales.

21) Fomentar el acercamiento y trabajo en conjunto con los consulados dominicanos y/o Embajadas con las Casas de la Cultura en los diferentes Estados, Ciudades y países donde hay una masiva presencia de dominicanos y organizaciones en los Consulados y Embajadas, exposiciones permanentes de nuestros artistas plásticos, para así dar a conocer a nuestros artistas.

22) Iniciar el acercamiento y trabajo en conjunto con las universidades del Estado en el país y de los Estados Unidos (CUNY) y los países donde sea factible para poder trabajar en conjunto con ellos el tema de la cultura dominicana. (CUNY) universidades del gobierno del Estado de Nueva York, tienen fondos que podrían poner a la disposición para intercambios culturales con estudiantes, profesores, escritores, gestores culturales, si el gobierno dominicana a través del Ministerio de Cultura fomenta programas de intercambio.

23) Que se hagan convocatorias con requisitos claramente establecidos y acordes con el puesto, para el nombramiento en cultura. Para favorecer tanto la representación apropiada del sector cultural en todos los ámbitos como la justa inclusión de los verdaderos trabajadores de la cultura.

24) Crear el archivo audiovisual de los escritores y artistas de la época, así cuando yo no estemos, tendremos ese material para las futuras generaciones, por ejemplo haciendo entrevistas a los mismos, leyendo sus poemas y textos, actuando, cantando, etc.

25) Iniciar una campaña de reforestación llamada, “Sembremos de poesía y esperanza el mundo”, realizar jornadas con estudiantes, poetas, artistas, de plantar árboles y mientras se hace, leer poemas, cantar, bailar, actuar, etc.

26) Debemos hacer la diferencia en la nueva Casa de la Cultura Dominicana, para que seamos incluyentes en la obra de los artistas, sin banderas políticas ni privilegios personales a la hora de tener un jurado imparcial que tome en cuenta la literatura y no el nombre de una persona a la hora de premiar un trabajo literario, y también ser inclusivo en la participación de las actividades culturales in importar simpatía política o religiosa.

El Movimiento de Artistas y Escritores por el Cambio, hace un llamado a la unidad por el cambio, debido a que, Luis Abinader ha manifestado que, la cultura es el alma de los pueblos, dando así la importancia que ésta tiene para el buen desarrollo de nuestro país, “Así que llamamos a quienes tengan amor por nuestro país y voluntad política, a unirse a ésta nuestra misión de luchar juntos por una República Dominicana que nos necesita con carácter de urgencia”, destacó la poeta Lourdes Batista, quien radica desde hace más de tres décadas en los Estados Unidos.

El grupo de artistas y escritores que conforman éste Movimiento, se ha propuesto sacar el poder a los malhechores de la cultura y a los malhechores de la política corrupta, “No debemos seguir permitiendo que se regale, saquee, maltrate nuestro país y su impresionante y rico acervo cultural, es momento de dejar el bajo perfil y el temor de congregarnos en un movimiento político. Somos artistas y escritores pero también somos patriotas, ciudadanos y dominicanos. Damos un paso hacia adelante y desde nuestro pensamiento crítico, moral, libre y voluntario, vamos pues a realizar los cambios necesarios para nuestra amada Quisqueya con Luis Abinader a la cabeza”.

Antecedentes:

En el año 2016 se formó el movimiento, Escritores y artistas de la resistencia en Nueva York, en apoyo a Luis Abinader como candidato a la presidencia por ser la mejor propuesta y líder político en ese momento, trabajando de la mano del escritor y dirigente político, Tony Raful.

En esta ocasión ese mismo grupo, ahora ampliado y con proyecciones de seguir creciendo, apoya la candidatura del líder y del Partido Revolucionario Moderno. El movimiento de Artistas y Escritores por el Cambio, se propone trabajar unidos para llevar a Luis Abinader y al PRM al poder en las elecciones del próximo año 2020, “Para lograrlo necesitamos crecer en consciencia y en número y apoyar con nuestra fuerza a un verdadero cambio político”.

Batista asegura que los hombres y mujeres que integran la entidad, están conscientes que desde el poder, podrán transformar la cultura dominicana en una cultura para todos y no para una élite, “A la élite actualmente en el poder no le ha interesado otra cosa que el parasitismo cultural, por eso nuestra cultura va en retroceso, nuestras artes y nuestra literatura están decayendo. Nos consterna ver come se usa y se trata a los escritores y artistas, como si no fuéramos seres humanos y ciudadanos importantes de nuestra sociedad. Nosotros vamos a rescatar la dignidad de nuestros escritores y artistas no importando su condición social, económica, política, su creencia religiosa y su condición de género”.

El Movimiento de Artistas y Escritores por el Cambio es abierto, democrático y lleno de respeto para con sus miembros. Está liderado por Lourdes Batista Jakab, José Alejando Peña, Ana Isabel Saillant, Mary Woss, Edwin Castillo Frías, Rosalina Benjamín, Marielys Duluc, Carlos Dipre, Antonio Mercedes Quezada, Doris Melo, Ygnacio García, (Viscaino HD), José Cueto, Miguel Espaillat, Robert Jakab, José Reyes, Juan Matos, Dagoberto Lopez Coño, Julio Rojas, Aristides Polanco, Yolanny Rodriguez , Carlos Sánchez, Hector Ureña, Luz Marina Batista, Claribel de Mercedes, Yini Rodríguez, Khrits Díaz, Ricardo Anthony, Pedro Soler Taveras, Juan Matos, Felix García, Cristino Almonte, Pedro Spignolio, Ronny Ureña, entre muchos otros.

