Movimiento Acción 2020 con Gonzalo juramenta decenas de personas en Santiago

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – El Movimiento Acción 2020 juramentó este domingo en Santiago, a decenas de coordinadores de dicha organización, así como el equipo político que trabaja para que el binomio Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño de Fernández dirija el país a partir del próximo 16 de agosto.

El coordinador general de Acción 2020, Pedro Jiménez, insistió en el compromiso con el país y con la familia de cada uno de los miembros de ese proyecto político es llevar “su gente a votar temprano el cinco de julio por Gonzalo Castillo para que República Dominicana siga siendo una nacional próspera, segura y con una estabilidad económica sostenible”.

“Por qué vamos a poner eso en manos inexperta, que lo único que han hecho es destruir todo lo que pasa por sus manos. No podemos, no debemos y no lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancias”, sostuvo Jiménez.

Pidió a los coordinadores de Acción 2020 en Santiago redoblar sus esfuerzos en esta última semana de trabajo para que los votantes de esa provincia no fraccionen su voto y el sufragio sea en las tres boletas en la casilla del partido morado.

“En Santiago tenemos a Julio César Valentín nuestro candidato a senador, tenemos candidatos a diputados voten por el de su preferencia, siempre que sea de los nuestros.

“Hay que orientar a nuestros votantes que aunque la cara de Gonzalo está en varios partidos es en la número uno que tienen que votar en las tres boletas”, sostuvo.

En tanto que el senador y candidato a ese mismo posición por el PLD, Julio César Valentín, agradeció el trabajo de Acción 2020 y les exhortó a no bajar la guardia hasta no concluido el proceso electoral que según dijo terminará con una victoria más del partido oficial encabezado ese triunfo morado por el candidato presidencial oficialista.

Tomando en cuenta la pandemia que afecta al país en estos momentos Valentín insistió en continuar cuidando la salud de cada uno de los coordinadores que están en barrios y sectores contactando a sus votantes.

“Pero el país tiene otra amenaza en estos momentos, tiene otro virus, ese virus peligroso tiene tres letras PRM y debemos vencerlo el domingo cinco de julio con muchos votos, debemos llenar las urnas de votos morados y hacerlo temprano”, expresó Julio César Valentín.

