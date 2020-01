Movilidad eléctrica en RD empieza a incrementarse; conozca sus ventajas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La movilidad eléctrica en la República Dominicana ha comenzado a tener buen auge y la tendencia a la adquisición de un vehículo con motor eléctrico y de cero emisiones de CO2 se ha esparcido entre los ciudadanos que buscan una alternativa para minimizar el uso de combustible.

Así lo sostiene el ingeniero y empresario Charles Sánchez, propietario de la empresa Zero Emisiones RD, que dijo que implementó en su empresa el uso de vehículos eléctricos en principio para minimizar y abaratar los costos al momento de transportar a sus colaboradores a distintos puntos del país.

“Cuando empecé a trabajar el tema de la movilidad eléctrica era tratando de bajar los costos operativos de mi empresa, tenía que enviar dos y tres vehículos a varias partes y me preguntaba cómo podía bajar los costos del transporte del personal con el combustible y una de las vías que vi fue el tema de los autos eléctrico, traje dos vehículos hace cinco años para probar y fue todo un éxito”, expuso Sánchez, presidente de Zero Emisiones RD.

El ingeniero Sánchez emitió sus declaraciones sobre la movilidad eléctrica durante una entrevista realizada por los periodistas Luis Brito y Rafael Zapata, quienes forman parte del programa matutino El Nuevo Diario AM, el cual se transmite de lunes a viernes de 8 a 9 de mañana, en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Sánchez sostuvo que un propietario de vehículo que tenga gastos mensuales ascendentes a diez mil pesos de combustible mensualmente, puede notar un cambio en sus gastos si realiza la transición a la movilidad eléctrica.

“Un propietario cualquiera que gaste mensualmente diez mil pesos en un auto de combustible, si cambia a eléctrico gastaría mil quinientos pesos de luz, y el ahorro es de un 85%”, expuso.

Masificación de autos eléctricos en el país

Igualmente resaltó, que en el país se ha masificado la cantidad de autos eléctricos ya que han aumentado los registrados desde el 2018 hasta la actualidad.

“En el 2018 cuando empezamos a aplicar la ley, la Ley 103-13, solo había 10 autos eléctricos, hoy en día hay 800 en las calles de República Dominicana”, explicó el presidente de Zero Emisiones RD.

Al ser cuestionado sobre la necesidad de rebajar la factura petrolera por parte del gobierno en el país, Sánchez expuso que el Estado debe involucrarse como un actor preponderante en el uso de los autos eléctricos.

“El gobierno debería involucrarse en la compra de vehículos eléctricos, las instituciones públicas deberían tener autos eléctricos para sus empleados, parqueos señalizados con cargadores eléctricos en las edificaciones y hacer un plan modelo con la OMSA de rutas eléctricas”.

Distribución de cargadores para vehículos eléctricos

Al referirse a la facilidad de carga para vehículos a batería en las carreteras, resaltó que existe un proyecto en el cual la Empresa Dominicana de Electricidad del Sur (EDESUR), realizó una licitación para instalar un corredor eléctrico desde la Isabel Aguiar hasta Pedernales, donde cada 60 kilómetros habrá cargadores eléctricos para los vehículos.

Rendimiento de vehículos con batería

Charles Sánchez expresó que el rendimiento de los vehículos eléctricos depende del kilometraje que recorra cada día una persona o familia en específico.

“No es necesario que tu tengas que cargar fuera de tu casa, en las estadísticas que nosotros levantamos, una familia promedio que se mueva en Santo Domingo recorre de 30 a 40 kilómetros diarios. Si lo hace en Santiago recorre unos 25 kilómetros diarios en el casco urbano”.

Sobre el tiempo promedio de carga de los vehículos explicó, que existen tres tipos de cargadores de los cuales dijo existen tres, cargador nivel 1 que carga a 110 voltios a 16 amperes con tiempo de 14 horas. Cargador nivel 2 que trabaja a 220 voltios y 32 amperes con tiempo de 3 horas, mientras que un nivel 3 cuyo tiempo estimado de recarga es de 30 minutos.

Resaltó además, que los existentes en el territorio nacional son cargadores de nivel 2.

Precios y mantenimiento en República Dominicana

Sobre el aspecto del mantenimiento de los vehículos eléctricos en el país, el propietario de Zero Emisiones RD, detalló que un vehículo tradicional a combustión es más propenso a recibir mantenimiento en períodos cortos debido a que hay combustible, aceite y otros aspectos del motor.

Sin embargo, un auto eléctrico puede durar de 1 a 2 años sin necesidad de que sea llevado a un taller a recibir mantenimiento rutinario.

“Yo duré con un Tesla modelo 3 un año y medio, y en ese tiempo solo le gaste 250 pesos en una goma que se me pinchó”, dijo Charles.

En el encabezado de precios los autos eléctricos, a través de su ley, pueden ser importados a mitad de precio, dígase 50% de Itbis, 50% de primera placa y 50% de arancel.

“Por ejemplo un Nissan Lift 2016 cuesta $16,000 dólares y un Honda Civic 2016 vale $12,000 dólares, pero qué pasa, cuando sales a la calle en un auto eléctrico sales a economizar dinero, mientras que uno de combustible sales a gastar dinero”.

Riesgo de conducir autos eléctricos

El empresario también abordó los posibles riesgos de conducir un auto eléctrico por las calles, y aseguró no existir ninguno debido a la fabricación extrema con la cual son diseñados y construidos.

“Riesgo como tal no hay, porque son autos que están diseñados con una seguridad extrema para que no haya ningún riesgo para el usuario. Incluso el punto de inyección de carga es un punto inteligente para que no afecte al usuario”.

Contaminación ambiental por autos a combustión

El ingeniero puso como ejemplo la contaminación existente en la ciudad de Shanghái, donde el uso de vehículos a combustión ha provocado que una nube de emisiones de CO2 se pose sobre la ciudad, lo cual ha empujado a que los ciudadanos adquieran autos eléctricos ya que las autoridades impulsan a la compra y venta de los mismos para reducir los niveles de contaminación.

Mantenimiento de autos eléctricos

Al ser cuestionado sobre el mantenimiento en los talleres del país para autos eléctricos, indicó que cuando la empresa Zero Emisiones RD inició lo primero que se hizo fue certificar a los ingenieros ya que quien realiza el soporte técnico de estos autos no es un mecánico convencional.

“Ya eso de mecánica, aceite, sucio, grasa, manos engrasada eso ya no se ve. Ahora lo que tienes es computadoras para diagnosticar los componentes y programarlos, el corazón del auto es un computador, donde básicamente se reprograman sus componentes”.

