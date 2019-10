MOVIDO: Estado invierte cada año más de RD$60 MM en personas víctimas accidentes tránsito

View this post on Instagram

La Fundación Movilidad Vial Dominicana (MOVIDO), invita al Primer Seminario Internacional Regional en Educación y Seguridad Vial (SEREV), a celebrarse este sábado 26 de octubre del año Dos Mil Dicinueve, en el salón Multiuso de la Universidad UNICARIBE, de 8:30 de la mañana a 1:00 de la tarde. #elnuevodiariord