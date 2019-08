(VIDEO) Motocicleta provoca estampida en Time Square

View this post on Instagram

Motocicleta crea pánico en Time Square EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Una motocicleta causó pavor luego de que su sonido fuera confundido con disparos en Time Square la noche de este martes, lo que provocó una estampida humana, se reportan en las redes sociales. La Policía de NYC descartó que se trate de un atentado. Dijo que la causa del hecho se debió que desde el tubo de escape de la motocicleta se desprendiera sonido como si fueran disparos lo que generó estampida humana. #elnuevodiariord