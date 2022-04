Morrison dice trabajará para que PPP sea aliado del PRM que más votos sume a reelección de Abinader

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido País Posible (PPP), Milton Morrison, quien en las pasadas elecciones participó como aliado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) anunció el sábado su respaldo al presidente Luis Abinader si este decide reelegirse para los comicios del 2024.

Entrevistado por la periodista Lorenny Solano en el programa “Dominicana Buenas Noches”, Morrison, manifestó que la meta de la organización que dirige es aportarle la mayor cantidad de votos al PRM, entre sus aliados, para lograr que Abinader siga en el poder hasta el 2028.

“Todo ese ánimo y todo ese vigor de los posibilistas nos indican que de acuerdo al trabajo y al esfuerzo en las elecciones del 2024 vamos a perseguir la meta de ser el partido aliado al PRM que más votos le sume al presidente de la República Luis Abinader”, expresó.

Dijo, además que el jefe de Estado merece cuatro años más porque ha demostrado ser “un presidente eficiente, transparente y siempre apegado a los mejores intereses del país”.

Agregó que: “Nuestro compromiso claro está en seguir apoyando a Luis Abinader en un próximo certamen electoral y vamos acompañarlo hasta que la Constitución se lo permita y como la Carta Magna le permite repostularse, vamos a trabajar para que se reelija”.

Señaló que no existe posibilidad alguna de que el primer mandatario no continúe en el poder y añadió que su partido tomó la decisión de continuar apoyándolo porque son sus aliados y no porque estén esperando ninguna posición en la administración pública.

“En el PPP tenemos cómo un lema lo siguiente: primero lo que le conviene al país, segundo las decisiones la tomamos de acuerdo a lo que le conviene al partido y tercero lo que le conviene a los miembros del partido”.

Sin dudarlo ni un segundo, manifestó que aunque se unifiquen todos los partidos opositores no podrían derrotar a Abinader en los próximos comicios, porque las encuestas revelan que este está por encima del 50 % que necesita para ganar las elecciones.

“Si tu sumas y restas y ves a todos los candidatos opositores, ninguno tiene la calidad moral ni en términos de ejecutoria ni la sensibilidad humana ni el posicionamiento político que tiene el presidente Luis Abinader”, indicó.

Asimismo, informó estar trabajando fuertemente en solidificar la estructura de País Posible, por lo que en las próximas semanas serán juramentados nuevos miembros de todo el territorio nacional.

“En el pasado certamen electoral la JCE nos había reconocido bastante tarde y tuvimos sólo tres o cuatro meses para prepararnos y de los 27 partidos que participamos terminamos como el décimo más votado. Sacamos más votos que 16 partidos establecidos”, subrayó.

En otro contexto, el director general de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur), indicó que la actual administración se ha enfocado en la mejora del servicio de distribución de energía para satisfacción de sus usuarios y en la transparencia.

Nos hemos esforzado para que no ocurra lo que en gobiernos anteriores, que le daban apagones a la gente de manera directa para reducir las pedidas, en Edesur estamos supliendo el 98.5 por ciento de la demanda, los apagones programados no existen.

Enfatizó que un año y ocho meses que lleva al frente de Ededur, se ha desarrollado la mayor cantidad de energía renovable que en los últimos diez años y que uno de los procesos más retadores de su gestión lo fueron las clases virtuales que ameritaba suplir de energía todo el tiempo a los usuarios.

