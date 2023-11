Morrison: Después de Abinader habrá un antes y un después en la forma de gobernar a RD

Considera es el mejor mandatario de la historia contemporánea del país

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido País Posible (PP), Milton Morrison manifestó que en República Dominicana habrá un antes y un después al concluir la gestión de Luis Abinader en 2028.

Tras proclamar al mandatario como candidato presidencial de su partido, Morrison consideró que Luis Abinader es el mejor mandatario de la historia contemporánea del país, y dijo apoyarlo es la mejor decisión tomada.

“Porque digo que fue la mejor decisión que hemos tomado; porque al apoyar al candidato presidencial Luis Abinader apoyamos a un gran ciudadano, pero apoyamos a un hombre trabajador, eficiente, transparente, humano, un gran dominicano que se ha convertido en el mejor presidente de la historia contemporánea de la República Dominicana”, enfatizó.

Morrison resaltó que hoy es un día histórico porque su partido reafirma el apoyo para llevar como candidato “a Luis Abinader con quien vamos a ganar en primera vuelta en mayo de 2024”.

Dijo que hace siete años cuando iniciaron la formación del partido le pusieron País Posible porque querían una organización que contribuyera a que los dominicanos pudieran caminar seguro, sentirse orgullosos y sean tratados “como seres humanos y hubiese más ayudas sociales, donde la salud mejorara, la agricultura y la estabilidad económica funcionara en el país” sin saber que tres años después apoyarían a un presidente que inició y construye “el país posible que todos habíamos soñado”.

Resaltó lo hecho por el actual mandatario al frente del Estado: “hacer de la República Dominicana un país posible para todos, un país sin discriminación de clase sociales, donde a la gente se le respete como seres humanos, un país donde se defiende la soberanía nacional, donde haya mayor estabilidad económica, a pesar de los embates de la crisis”.

Aseguró que para ello Dios le “mandó el mejor de los capitanes para navegar en aguas turbulentas. Es por eso que no ha importado la crisis sanitaria del Covid, no ha importado la guerra de Ucrania, no han importado las tormentas que hemos tenido, porque también hemos tenido a Luis Abinader manejando el gobierno y dirigiendo los dominicanos por un mejor sendero y un mejor futuro”.

Morrison reiteró el compromiso de los integrantes de la organización política con el país de trabajar para que su obra de gobierno continúe en la República Dominicana, porque el país lo necesita por su nobleza y sentido humano.

Dijo que ha sido testigo del seguimiento y eficiencia del gobernente que trabaja 18 horas para adecentar al país y con ello “ha hecho que la corrupción, que antes era parte casi del folclor dominicano, ahora sea algo visto de manera negativa por todos esos dominicanos que antes no hicieron pensar que la corrupción era parte de nosotros”.

“Por eso es que decimos, que la historia política de dividirá en un Antes y un Después de Abinader.

Tras tras jurar como candidato presidencial Abinader dijo que en los próximos cuatro años todas las reformas iniciadas en la actual gestión se concluirán para el bien de los dominicanos y que a tres años de inicio de su gobierno y, a pesar de las situaciones negativas enfrentadas, los indicadores económicos mejoran, lo mismo que la salud y la educación y se incrementa el número de empleos.

Manifestó que el cambio sigue con más transparencia, con más empleo, con más inversiones, con más derechos y con nuevos proyectos para sacar al sur de la pobreza como Pedernales y para desarrollar la línea noroeste como la Bahía de Manzanillo y solucionar males padecidos por años como la reforma de la Policía, la del sector eléctrico, ya iniciados y que concluirán en los próximos años.

«Le puedo decir a país Posible que esos son mis compromisos, que esos son mis postulados. Le puedo decir desde aquí que, con País Posible, con esa enorme alianza de partidos políticos el cambio va a seguir para bien de la República Dominicana. Por eso a trabajar, a trabajar para, sencillamente, llevar nuestras ideas, nuestras ejecutorias e informárselo a la población dominicana con la verdad, y esa verdad nos llevará a un voto decisivo a favor de que el cambio siga en el país.

Por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), estuvieron presentes José Ignacio Paliza, su presidente y Eddy Olivares, de la Comisión de Alianzas del PRM, entre otros altos dirigentes.