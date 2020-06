Morrison analiza Juegos Nacionales; Luisín justifica cancelación del evento por COVID-19

Comparte esta noticia

SANTO DOMINGO. El director del Gabinete del Ministerio de Deportes, Heriberto Morrison, manifestó que la celebración de los Juegos Nacionales es la forma de que surjan y se descubran nuevos atletas en las diferentes disciplinas.

Morrison, quien tiene una larga hoja de vida en materia deportiva, emitió sus declaraciones al dictar la charla “Historia y aporte de los Juegos Deportivos Nacionales” que organizó la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) a través de la plataforma virtual Zoom.

“Los Juegos Deportivos Nacionales constituyen la fiesta deportiva más grande a nivel nacional y una garantía de la continuidad de atletas en el alto rendimiento”, manifestó Morrison, quien agregó: “Los Juegos Nacionales deben ser mantenidos de manera constante, porque la población los espera y es la forma de que surjan nuevos atletas”.

El también escritor hizo un recuento a través del tiempo de las distintas ediciones de Juegos Nacionales que se han celebrado en el país desde la primera, realizada en el año 1937 con el nombre de “I Juegos Olímpicos Nacionales”, constituidos a través de la ley 1772 de mayo de ese año, y organizados por la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACD).

Aclaró que los I Juegos Deportivos Nacionales se realizaron con el propósito de conformar el seleccionado que representaría al país en los IV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Panamá, lo que no sucedió por el régimen imperante de Trujillo.

Morrison dijo que, lo que se esperaba fuera una secuencia de la celebración de los Juegos Nacionales, después de esa primera edición, hubo de esperar 31 años para que se realizada la segunda, que se llevó a cabo en el año 1968.

“Los Juegos Nacionales es un evento de gran trascendencia en el país, donde asisten los principales atletas en diferentes disciplinas”, sostuvo el funcionario.

Explicó que, de las 14 ediciones que se han celebrado de los Juegos Nacionales, algunas se han hecho en secuencia, y otras no, dejando expuesto la inconsistencia del Estado en la celebración de este tipo de evento deportivo.

Luis Mejía cuestiona la inconsistencia

Mientras, el presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD), licenciado Luis Mejía, dijo no encontrar las razones el por qué da “brega materializar unos Juegos. Es una tarea que tenemos que poner sobre la mesa. Hacer unos Juegos Nacionales es una proeza”,

Al intervenir en el conversatorio virtual, organizado por la Fedojudo, Mejía señaló que se justifica la cancelación de los Juegos Nacionales, en su edición XV, prevista para este año en la provincia Peravia por la pandemia del coronavirus

“Me resulta infeliz que el país no disfrute de una regularización del calendario de los Juegos Nacionales. El país no se puede dar el lujo para que los JN no se regularicen”, agregó.

El presidente del COD resaltó el ritmo de regularidad que han tomado los Juegos Deportivos Escolares con la celebración de tres ediciones en los últimos seis años.

“Estos son los escenarios que si no se llevan a cabo, alejan la posibilidad de descubrir y conocer atletas”, afirmó Mejía.

En el encuentro virtual, coordinado por Leidi Germán, directora técnica de la Fedojudo, el presidente del organismo, licenciado Gilberto García, tuvo las palabras de apertura, destacando el esfuerzo del panelista Heriberto Morrison.

Anuncios

Relacionado