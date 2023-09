Moreno lanza duras críticas a alianza opositora; dice hay gente que son“carne de presidio”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, lanzó duras críticas a la recién formada alianza opositora en la que se unió el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), de cara a las elecciones del 2024, de la cual manifestó que tiene personas que son “carne de presidio”, que a su entender deberían estar cumpliendo condena.

“En la llamada alianza opositora abunda gente que es verdadera “carne de presidio”, y si están libres, es por la debilidad mostrada en la persecución de la corrupción. ¡Qué vergüenza!”, así inició Moreno un hilo en su cuenta de Twitter la noche del lunes.

Continuó diciendo que “Es oportuno recordar que si la ciudadanía votó por Luis Abinader fue para que trazara la línea de Pizarro contra la corrupción e impunidad; para extirparla de raíz, sin importar que fuera ex presidente, ex ministro, ex juez o ex legislador”.

En ese mismo orden, el presidente de AlPaís lamentó que esas personas a las que hace referencia, “ahora, con el producto de sus robos, aliados como cómplice, pretendan volver al poder y seguir haciéndole daño al país”.

“Y es que el órgano acusador, por falta de recurso y por miembros con lealtades a esos gobiernos corruptos, ha enfrentado la corrupción de forma muy mediatizada”, indicó.

Guillermo Moreno concluyó diciendo que “esos beneficiarios de impunidad, gente que debiera estar cumpliendo condena, hoy ocupan páginas en diarios e incluso hay que soportarles que quieran dar lecciones de moral. ¡Cuánto descaro!”.