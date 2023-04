Moreno afirma Gobierno aprovechando pandemia se ha excedido en préstamos y endeudando al país

Afirma bancas, narcotráfico y corrupción siguen financiando campaña

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Alianza País, Guillermo Moreno, consideró que el Gobierno de Luis Abinader aprovechando la pandemia del COVID-19 se ha excedido tomando préstamos y endeudando al país, y ejemplo es que, a una distancia lejos de la pandemia todavía sigue cogiendo préstamos.

Destacó que indudablemente, el endeudamiento era un recurso que había que recurrir cuando estaba la pandemia, pero es claro que se han excedido en préstamos para áreas que nada tiene que ver.

“Es que el endeudamiento público en base a préstamos es como la tarjeta de crédito, que se compra y no se siente, todo es fácil, solo es pasarla”, sostuvo.

Indicó que en el Congreso Nacional solo debe estar la mayoría mecánica para aprobar préstamos.

Bancas, narcotráfico y corrupción siguen financiando campaña

Sin embargo, ese tope que dice la Ley Electoral en relación al financiamiento no es así, ya que se siguen viendo procesos electorales donde las bancas, el narcotráfico y la corrupción siguen financiando.

Estimó que en estos momentos una campaña política está en 400 millones de pesos.

“Actual con apego a la ley no es una opción, y hay que someterse a la ley, ya que es la posible tabla de salvación, y una de las razones por la que me lancé al terreno del juego, es para ser actor y no solo ver desde la grada, para que en este país no haya injusticia, donde los jóvenes tenga deseo de vivir”, puntualizó Guillermo Moreno.

Crítica campaña política a destiempo

El dirigente político se refirió a varios temas nacionales durante su participación en el podcast de El Nuevo Diario.

Al tocar el tema político, Guillermo Moreno, criticó la campaña política a destiempo que se está realizando en estos momentos.

Informó que, por el contrario, su partido respeta y se somete a la ley, y en la actualidad está en una campaña de afiliación, en las comunidades, ya que entiende que la precampaña es en el mes de Julio y la elección de los candidatos, en octubre.

JCE no actúa

Mientras qué hay tres partidos mayoritarios que ya tienen sus candidatos, realizan bandereos y celebran primarias bajo el nombre de consulta, accionando por encima de la Ley Política, mientras la Junta Central Electoral (JCE) no actúa con este tema y eso es violatorio.

Destacó que hay que someterse a la Ley Electoral “está situación lleva a niveles de privilegios e inequidad.

Dijo que la Ley del Régimen Electoral se reformó entre otras cosas, para que el financiamiento de topes para los partidos políticos no creara una situación de inequidad.

Recordó que esa ley permitía que ese tope de financiamiento fuera de acuerdo a los votantes, es decir más o menos, mil millones de pesos, pero el propio órgano electoral propuso una reforma para reducir ese tope, que era de un 30 %, y en cambio sea de 300 millones, y eso se promulgó.

