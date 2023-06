Morena anunciará su candidato a las elecciones presidenciales de México el 6 de septiembre

EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE MEXICO. – El candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido del mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, para las elecciones presidenciales de 2024, será anunciado el 6 de septiembre, informó este domingo el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, tras una sesión extraordinaria en la que estuvieron presentes los aspirantes.

En una abarrotada conferencia de prensa con la presencia también de los gobernadores de Morena y de su presidente nacional, Mario Delgado, Durazo indicó que los aspirantes deberán firmar una serie de compromisos a favor de la profundización del proyecto de cuarta transformación iniciado por López Obrador.

Por unanimidad se firmó el acuerdo que leyó el presidente del Consejo Nacional en el que se estableció la ruta de Morena para la selección de quien contenderá a las elecciones presidenciales, que será a través de una encuesta.

Entre los compromisos con los principios del partido que los aspirantes tendrán que refrendar «formalmente y por escrito», se encuentran «no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, privilegiar a los sectores vulnerables de la población, (recordar que) el poder público es para servir no para servirse (…) y actuar siempre con el propósito superior de la regeneración de México», entre otros, leyó Durazo.

«Estamos arrancando con gran unidad, más fortalecidos que nunca», detalló Delgado, quien intervino en la conferencia de prensa para reforzar las partes del acuerdo que más preocupaban a la opinión pública.

Detalló que entre el lunes 12 de junio y el viernes 16 de junio los aspirantes deberán firmar los compromisos y presentar sus propuestas de firmas encuestadoras -dos cada uno- de las que finalmente serán seleccionadas cuatro que junto a la Comisión de Encuestas del partido realizarán el ejercicio.

Además, precisó que el día que se registren, deberán renunciar a su cargo.

El 19 de junio iniciarán los recorridos de campaña cada uno de los cuatro aspirantes del partido, «los cuatro mejor posicionados», dijo Durazo: el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

También podrán aspirar a ser candidatos, si así lo deciden las dirigencias de Partido Verde y el Partido del Trabajo, -que hacen parte de la coalición gobernante, que lidera Morena-, una persona por cada una de dichas agrupaciones.

Después de los recorridos iniciarán los levantamientos de encuestas, del 28 de agosto al 3 de septiembre. Entre el 4 y el 6 de septiembre se procesarán los resultados y el mismo día 6 será divulgado en un acto público al que asistirán los representantes de los máximos órganos de la dirección de Morena.

Durazo leyó que los resultados de la encuesta serán inapelables y que los aspirantes deben aceptarlos, además de apoyar posteriormente a la persona seleccionada como candidato a las elecciones presidenciales.

«Se abstendrán de actos de desprestigio o agresión (contra el resto de aspirantes) y alentarán a sus simpatizantes a no incurrir en ataques, calumnias y/o violencia verbal», leyó Durazo.

Durazo dijo que el partido pidió que el presidente, los gobernadores y otros altos cargos de Morena incurran en realizar proselitismo a favor de alguno de los precandidatos.

Por último, Delgado insistió en la importancia de que los aspirantes actúen de manera fraterna y eviten fracturas dentro de Morena con el objetivo de mantener la unidad del movimiento.

«(El acuerdo) Es unitario, incluyente y termina para siempre con el dedazo o la imposición. Por eso, hoy es un día histórico para nuestro movimiento», sentenció.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no estuvo presente en la reunión, pero sí lo hizo de manera virtual.

