(VIDEO) Morant y Bane derriban a los Nets con la ayuda de un Aldama notable

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES, EE.UU.- Ja Morant y Desmond Bane se impusieron este lunes a Kevin Durant y Kyrie Irving en un duelo estelar y los Memphis Grizzlies derrotaron a los Brooklyn Nets (134-124) en un partido en el que el español Santi Aldama volvió a firmar una actuación muy destacada.

Titular por cuarto encuentro consecutivo, Aldama, que ha empezado la temporada dando muy buenas sensaciones, consiguió 17 puntos (6 de 8 en tiros de campo, 2 de 4 en triples, 3 de 3 desde la línea de personal), 4 rebotes, un tapón y un robo en 32 minutos.

El español fue el elegido por Taylor Jenkins durante varios tramos del encuentro para defender a Durant.

DUELO HISTÓRICO

Na vitória do Memphis Grizzlies sobre o Brooklyn Nets, tivemos Ja Morant com 38 pontos, Desmone Bane com 38, Kevin Durant com 37 e Kyrie Irving também com 37. Essa é apenas a TERCEIRA vez ma história da NBA que temos 4 jogadores com mais de 35 pontos.

