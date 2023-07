Moradores de la comunidad de Bayahonda reclaman reparación de centro educativo

EL NUEVO DIARIO, BAHORUCO.- Los moradores de la comunidad Bayahonda del municipio Tamayo, protestaron la mañana de este miércoles de manera pacífica en reclamo de la reparación del centro educativo «Mauricio Báez».

Miguel Ángel Pérez, director del centro por unos siete años, mostró las condiciones en la que se encuentra el plantel escolar y expresó que ha enviado varios comunicados a las autoridades distritales para que atienda la situación, sin que hasta el momento le hayan respondido.

Los manifestantes solicitaron a las autoridades del Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), la construcción de la verja perimetral, un comedor, laboratorio de informática, salón para docentes, departamento de orientación y psicología, así como también la reparación de la cancha deportiva, baños, sépticos y ventanas, entre otras necesidades.

Baños del centro educativo «Mauricio Báez» (Foto: Fuente externa)

Por su parte Yoryina Méndez y Juana Florián Sánchez, ambas residentes de la comunidad, pidieron a las autoridades ir en ayuda, ya que les preocupa las condiciones y el mal estado en la que los niños y jóvenes reciben docencia en dicho plantel.

El plantel escolar perteneciente al Distrito Educativo 18-02 de Tamayo, cuenta con ocho aulas con las modalidad de jornada extendida en el nivel de inicial y básica, impartiendo docencia hasta el 6to. grado.

Los comunitarios advirtieron a las autoridades correspondientes, que de no tomar acciones rápidas y solucionar sus necesidades, no iniciarán el año escolar 2023-2024, para no arriesgar la vida de los alumnos, cuerpo docente y personal administrativo.

Por: Antonio Sánchez.

Relacionado