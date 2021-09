Moradores de Higüey protestan por los constantes apagones de Edeeste.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA ALTAGRACIA. – Los moradores del sector Los Prados, municipio Higüey, provincia La Altagracia, protestaron por los largos apagones que están sometidos por parte de la Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE), los cuales se han mantenido constante por varias semanas.

Indican los residentes de dicho lugar, ubicado al Oeste de la Ciudad de Higüey, que en varias ocasiones se han dirigido hasta las oficinas de la entidad gubernamental que debe brindar el servicio eléctrico para que les resuelva la situación que los afecta y que hasta el momento sus reclamos no han sido satisfecho, muy por el contrario, cada día los apagones son más frecuentes y de más larga duración.

El señor Miguel Melo explicó que “nos han escogido como conejito de indio para aplicar un nuevo sistema de energía eléctrica, que consiste en la instalación de una cajita por parte de Edeeste (en lugar del contador), el cual no procede porque antes el que pagaba 2,000 mil pesos de luz, por ejemplo, y ahora paga 7,000 y 8,000 mil pesos mensuales, por el mismo consumo, lo que constituye esto un abuso que no vamos a permitir ni tolerar. Nosotros estamos en pie de lucha, si tenemos que llegar hasta donde el presidente Luis Abinader, lo vamos hacer, pero esta bueno de abusos y maltratos a tantos hombres y mujeres trabajadores.

“La luz aquí no sirve, se nos han dañado nevera, abanico, aire, televisión, lavadora y nadie dice nada, no tenemos a quien reclamarle, la gerencia de Edeeste no nos da respuesta, está de lujos”, afirmó el comunitario Melo.

Los dueños de colmados, peluquerías, talleres, salones, entre otros negocios dijeron que ya no aguantan la situación, ya que no pueden trabajar, y las amas de casas, muchas de ellas adujeron que se les han dañado efectos eléctricos, debido al vaivén de la energía y el alto voltaje de la misma, agregando que sobre eso ni la oficina Edeeste, ni Protecom les han dado una respuesta sobre las cuantiosas pérdidas.

Los afectados del indicado sector dijeron que en lo adelante se mantendrán en pie de lucha y en huelga permanente, utilizando todos los recursos que estén a sus alcances para ver si los representantes de Edeeste y las demás autoridades del municipio les resuelven el problema de una vez y para siempre.

