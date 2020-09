MOPC y el SNS inician entrega de 300 mil mascarillas en los puestos de peaje

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Servicio Nacional de Salud (SNS) iniciaron este domingo la entrega de 300 mil mascarillas a conductores y pasajeros en las distintas autopistas y carreteras.

El operativo inició a partir de las 10:00 de la mañana en la estación de peaje de la autopista Las Américas, con la presencia del ministro de Obras Públicas, ingeniero Deligne Ascención, y el director del SNS, doctor Mario Lama, quienes participaron en la entrega de mascarillas a conductores y pasajeros que se desplazaban por allí, indica una nota de prensa.

Ambos funcionarios exhortaron a conductores y pasajeros a usar la mascarilla como forma de protegerse junto a sus familias.

En la actividad también estuvo presente el general Rafael Vásquez Espínola, director de la Comipol, así como personal de esta dependencia, adscrita al MOPC, y también del SNS.

Ascención dijo que la iniciativa del Servicio Nacional de Salud, con el apoyo de Obras Públicas, contribuirá de manera efectiva con la disminución de la pandemia del Covid-19.

Asimismo, consideró que lo único efectivo contra el coronavirus es el uso de la mascarilla, “por la cantidad de gente que uno ha tenido, que gracias a Dios se ha mantenido saludable, y no solamente porque haya gente que no la tenga, sino porque hay quienes no la usan, y esto es una manera de dotarle y de hacer conciencia que todos debemos utilizar la mascarilla, y en estos peajes el desplazamiento a diario es de miles y miles de personas”.

Mientras que el director de la SNS agradeció el gesto de colaboración del ministro Ascención, “que ha puesto todo a disposición para colaborar en esta iniciativa de servicio”.

Agregó que también con la Alcaldía del Distrito Nacional hay un proyecto que inicia la próxima semana para entregar 500 mil mascarillas en puntos de intersección de esta jurisdicción, y que tendrá una duración de dos semanas.

Personal asignado a la Comipol entregó mascarillas a los conductores que transitaban por los peajes de las autopistas Las Américas, Duarte, y Seis de Noviembre.

Con la actividad el Gobierno busca reducir el contagio del Covid 19 entre la población, y crear conciencia de la importancia que tiene el uso de la mascarilla.

Las mascarillas fueron donadas al MOPC a través de la Comipol por el director del Servicio Nacional de Salud.

Las entregas de mascarillas en las estaciones de peaje se harán de lunes a viernes en horario de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

El operativo está previsto terminar el próximo jueves primero de octubre.