MOPC lleva operativo “Obras Públicas en mi barrio” al sector San Carlos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Deligne Ascención, a través de la Dirección de Programas Sociales de la institución, inició este jueves en el sector San Carlos, de la Capital, el operativo “Obras Públicas en mi barrio”, que tiene como objetivo llevar soluciones a necesidades de distintas comunidades.

El inicio del plan piloto en San Carlos cuenta con el apoyo de la Comisión Militar y Policial y el Cuerpo Médico del Dispensario del Ministerio, así como otras instituciones del Estado.

“Esto forma parte de un programa que el MOPC, a través de la Dirección de los Programas Sociales de la institución, que dirige Yasmina Veras, y que se desarrolla en distintas comunidades”, dijo.

Este programa coordina trabajos de señalización, reparación de casas y calles, incluida la parte social del MOPC, como operativos médicos, con la participación de instituciones del gobierno, como los Comedores Económicos, el Inespre, Consejo Nacional de las Personas Envejecientes (Conape), entre otras.

Durante todo el día el programa “Obras Públicas en mi barrio” realizó consultas médicas y odontológicas, entrega de medicamentos, reparación de casas, limpieza de imbornales, fumigación, desinfección, entrega de agua potable, de raciones de comida, asfaltado, señalización, entre otros.

“Hoy estamos aquí en mi sector de San Carlos trayendo este programa, que representa alivio para personas de escasos recursos que con esta acción ven satisfacer necesidades básicas que tienen”, expresó Ascención.

Dijo que con esta acción que lleva a cabo el MOPC se beneficia a cientos de familias que de manera gratuita y sin discriminación tienen acceso a los servicios que a través de Obras Públicas y otras instituciones del Gobierno ofrecen estos servicios.

La directora de Programas Sociales del MOPC, Yasmina Veras, dijo que el plan consiste en intervenir el barrio San Carlos.

Veras habló mientras se encontraba en una casa que será reconstruida por el MOPC. Esa vivienda se incendió el pasado domingo 5 del mes en curso.

“Como parte del programa ´Obras Públicas en mi barrio´, vamos a buscar soluciones y traer tranquilidad a estas personas”, dijo.

El comunitario Manuel Melasa dijo que agradece al Ministerio de Obras Públicas por ir en auxilio de su familia y las demás que vivían en la misma ya que ellos no tienen cómo resolver esa situación.

“Yo me siento muy bien, si ellos me van a ayudar, yo no tengo recursos, tengo dos niños quienes no tienen a donde estar, los tengo en casa ajena”, expresó.

La vivienda afectada por el fuego está ubicada entre las calles Jacinto de la Concha y Francisco Henríquez y Carvajal.