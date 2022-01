MOP entrega nueve viviendas a familia de escasos recursos en Santiago, La Vega y Elías Piña

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Deligne Ascención, entregó siete viviendas a familias de escasos recursos en el sector Los Mangos, de Cienfuegos, en Santiago y el barrio Las Carmelitas, en La Vega.

También hizo entrega de otras dos casas en el sector Los Corocitos, municipio de Comendador, provincia Elías Piña.

Ascención, quien estuvo acompañado de la directora de Programas Sociales del MOPC, Yasmina Veras, señaló que, a las personas beneficiadas con la entrega de casas, sus vidas les cambia de manera considerable.

Señaló que el Programa Viviendas Vulnerables se realiza por instrucciones del presidente Luis Abinader, y se está desarrollando a través de la Dirección de Programas Sociales del MOPC.

Expresó que esas casas, sin tener nada de ostentación, constituyen un paso de avance para la dignificación de las familias que son beneficiadas.

Explicó que inicialmente se realiza un levantamiento con personas que realmente necesitan que se mejoren las condiciones en que viven, y que constituye una responsabilidad del gobierno del presidente Abinader, de proporcionar condiciones adecuadas de vida a la población.

Resaltó que este programa ha contado con el apoyo de la gobernación provincial de Santiago y el Ayuntamiento. “Estas obras se están ejecutando en todo el país, se están realizando cientos de viviendas en distintas partes del territorio nacional”, afirmó.

Las viviendas, construidas de block, constan de tres habitaciones, sala-comedor, cocina, instalación eléctrica.

Las personas beneficiarias en Santiago son Jennifer Andreína Espinal, Leonel Helena Jiménez, Nieves Batista Almonte, mientras que en La Vega son Isabel Pérez Cuevas, Ramón Ovidio Barrera, Mercedes Rodríguez Moronta y Carolina Vásquez.

Al hacerle entrega de las llaves a Jennifer Andreína, Ascención dijo que “esta vivienda es para que ella y su familia disfruten y puedan desarrollarse en un ambiente digno y sano, criar su familia y que puedan echar hacia delante”.

“Yo me siento bien, porque ya puedo salir y cuando regrese voy a encontrar todo lo que tengo aquí en mi casa, porque antes no me gustaba salir mucho porque antes tenía miedo porque mi casita estaba muy deteriorada y se veía en muy malas condiciones”, dijo la beneficiaria.

Leonel Orlando Helena Jiménez, otro beneficiario, agradeció al presidente Abinader y al ministro de Obras Públicas por hacer de su hogar un lugar habitable para él y su familia.

“No sólo mis niños se sienten bien, mi esposa se siente de maravilla, mi mamá, aunque no vive aquí conmigo, mis tíos y todos los que nos conocen se sienten bien, porque como estábamos viviendo ahora estamos bien; nuestra casa era crítica, no teníamos espacios y era incómodo, pero ahora sí, ahora cualquier persona puede venir y visitarnos, este es un cambio del cielo a la tierra”, expresó.

La señora Nieves Batista Almonte dijo sentirse maravillada del trabajo que a través del MOPC hicieron en la casa de su nieto.

El ministro Ascención también estuvo acompañado de las gobernadoras de las provincias Santiago y La Vega, Rosa Santos y Luisa Altagracia Jiménez Cabrera; el alcalde de Cienfuegos, Eddy Báez, entre otros funcionarios.

En Comendador

En Elías Piña, Ascención entregó las llaves a las beneficiarias Querida Peña Díaz y María Isabel Martínez Valdez, madres de 6 y 3 hijos, respectivamente, y residentes en el barrio Los Corocitos, municipio de Comendador, provincia Elías Piña.

El funcionario dijo que más que dos casas “queremos que sean dos hogares, en el que estas personas puedan vivir con su familia de forma digna, y que puedan echar hacia adelante a sus hijos”.

Mientras que la señora Peña Díaz dijo estar “muy agradecida que me hicieron mi casa, porque la que tenía estaba en muy malas condiciones, por lo que agradezco a ustedes y al señor presidente Luis Abinader”.

La construcción es de pino tratado, se incluyeron ventanas de celosía, zinc calibre 29, y piso pulido de hormigón.

