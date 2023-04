Mookie Betts y el sentido para colocarlo en el campocorto por los Dodgers

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Mookie Betts pudo vivir un sueño de la infancia este fin de semana en Wrigley Field. Comenzó y jugó un juego de Grandes Ligas como campocorto, la posición en la que creció jugando y siempre imaginó controlar a este nivel.

Recuerde, Betts fue reclutado como jugador de cuadro, pero fue movido al jardín derecho porque fue bloqueado por Dustin Pedroia y Xander Bogaerts durante su tiempo en Boston. Betts se ha convertido en un jardinero derecho Guante de Oro, lo que dificulta sacarlo de ese lugar.

Pero como los Dodgers necesitaban desesperadamente la ayuda del campocorto, le preguntaron a Betts si quería jugar allí. Betts, quien es increíblemente talentoso en los jardines, siempre ha querido regresar al cuadro interior e inmediatamente dijo que lo haría.

Dejar que Betts juegue como campocorto, aunque sea ocasionalmente, es una gran movida de los Dodgers. ¿Pero tiene sentido? Por ahora, lo hace absolutamente. ¿A largo plazo? Eso es discutible, y solo depende de cómo se desarrollen las cosas.

“Se veía bien”, dijo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, de Betts jugando como campocorto. “Pensé que se veía cómodo, confiado. Hizo las jugadas que necesitaba hacer. Solo le di a otros muchachos la oportunidad de entrar allí, lo que me gustó y fue la génesis de eso. Cuanto más lo ves, más te sorprende. Atleta especial.”

Hay un par de razones por las que los Dodgers tuvieron la idea de jugar con Betts en el campocorto. El primero son las lesiones. Gavin Lux se perdió durante la temporada durante los entrenamientos de primavera, Miguel Rojas se encuentra actualmente en la lista de lesionados de 10 días con un problema en el tendón de la corva y Chris Taylor ha sido golpeado.

Otra razón, y quizás la más importante, es el hecho de que los Dodgers no han obtenido mucha producción de Rojas y Taylor. Rojas es un defensor sólido, pero sus ineficiencias en el plato han dañado la ofensiva en los juegos en los que ha sido titular. Taylor, por otro lado, tiene el potencial de conectar algunos jonrones, pero su tasa de ponches sigue siendo alarmante.

By moving Betts, the Dodgers can start James Outman, Jason Heyward and David Peralta with more frequency against left-handed pitching. That’s what they did on Sunday against Marcus Stroman, and the offense responded with one of its best showings of the season. The Dodgers face three right-handed pitchers in the series against the Pirates.

“I told them I just want to win, so I’ll play wherever,” Betts said. “I’ve been doing this my whole life. When I got to the big leagues is when I went to right field and didn’t get to play anywhere else. [Shortstop] is nothing new for me.”

While playing Betts at shortstop against right-handed pitching makes sense in the short-term, it’ll be interesting to see what the Dodgers do the rest of the season. Rojas will be activated at some point, and they’ll find some playing time for him because his glove provides value at the position. Betts’ glove is also almost too valuable to lose in right field, where he has won six Gold Glove Awards, including one last season. Whatever the Dodgers decide, they now know they have a pretty decent third-string shortstop in Betts.

