Mookie Betts verá acción en su primer Festival de Cuadrangulares

EL NUEVO DIARIO, DENVER.- Ahora que Mookie Betts ha sido nombrado oficialmente titular del Juego de Estrellas — junto con sus compañeros de equipo, Freddie Freeman y J.D. Martínez — el siete veces All-Star Betts se comprometió a participar en su primer Home Run Derby T-Mobile el 10 de julio en el T-Mobile Park de Seattle.

Betts se unió a los dominicanos Vladimir Guerrero Jr. de Toronto y Julio Rodríguez de Seattle como los tres jugadores que se han comprometido hasta ahora para el evento de este año.

“Ya sabes, la esposa. Me dijo: ‘Tienes que hacerlo’”, comentó Betts el jueves en el Coors Field con una sonrisa. “Es la última cosa que no he hecho, así que voy a hacerlo. Divertirme con eso, y veremos qué pasa”.

Vlad Jr. anuncia que regresa al Festival de Jonrones

En el pasado, Betts se había opuesto a participar en el Derby por la cantidad de swings que requiere. Pero a los 30 años, Betts sabe que tiene que empezar a aprovechar las oportunidades mientras pueda.

Betts ha logrado casi todo en las Grandes Ligas, desde ganar el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana en el 2018 hasta participar en siete Juegos de Estrellas y ganar dos anillos de Serie Mundial. Ahora, verá acción el Derby por primera vez.

¿El objetivo de Betts durante el evento? Divertirse… y, como le dijo su madre, Diana, por teléfono cuando le planteó la idea, no terminar de último.

“Mido 5 pies 9 (1.70 metros) y peso 170 libras (70 kilos)”, recordó Betts. “No creo que muchos chicos de mi tamaño ganen el Derby de Jonrones. Cuando se lo conté a mi madre, no le hizo mucha gracia. Me dijo: ‘No te crié para que llegaras de último, así que ahora el objetivo es no terminar de último’ … No creo que le guste mucho ver perder a su hijo”.

