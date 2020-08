VÍDEOS: Mookie Betts batea tres jonrones e iguala récord de Grandes Ligas

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- El jardinero derecho de los Dodgers, Mookie Betts, se integró a un club exclusivo con su sexto juego de tres jonrones el jueves ante los Padres. Betts empató a Johnny Mize y al dominicano Sammy Sosa con la mayor cantidad de juegos con tres jonrones en la historia de Grandes Ligas.

Betts estaba empatado con Alex Rodríguez, Mark McGwire, Dave Kingman, el puertorriqueño Carlos Delgado y Joe Carter.

El toletero derecho le dio a los Dodgers ventaja de 5-2 con su primer bambinazo de la noche, un batazo de dos carreras en el segundo inning contra Chris Paddack. Dos innings después, conectó otro bambinazo para sellar su 17mo partido de por vida con múltiples jonrones y el primero como integrante de los Dodgers.

Betts hizo historia con su tercer cuadrangular de la noche, un bambinazo de dos rayas contra Luis Perdomo en la quinta entrada que puso el juego 11-2 a favor de Los Ángeles.

THREE HOMERS FOR MOOKIE 😱

and it’s just the fifth inning… (Via @mlb) pic.twitter.com/rw4AtOpUVN

— SportsCenter (@SportsCenter) August 14, 2020