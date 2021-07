Monty Williams, sobre Chris Paul: “Hay que dejarlo dirigir la orquesta”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La temporada de Chris Paul en Phoenix Suns está siendo tremenda. Aunque todos conocíamos el gran jugador que es, verlo liderar a un equipo como está haciendo este curso –y con 36 años– es algo que no deja de sorprender. Anoche, en su debut en unas Finales, fueron 32 puntos y 9 asistencias mientras nos regalaba un tercer cuarto de verdadera locura. Al concluir el Game 1 –con victoria–, Monty Williams no pudo sino rendirse con palabras a su pupilo.

“Cuando está así, solo hay que espaciar bien la cancha y dejarlo dirigir la orquesta orquestar. Creo que que estaba haciendo las jugadas correctas y convirtiendo los tiros. Cuando juega de esa manera, literalmente nos alimentamos de él”, explica.

CP3 es lo que podemos definir un playmaker de toda la vida. Lleva el ritmo del partido, marca jugadas, hace mejores a los demás… Es un fantástico base que aunque sabíamos que podía anotar con facilidad, complicado era esperar que enlazase dos partidos con un total de 73 puntos. Es lo que ha hecho. Con sus números de anoche se convierte en el cuarto jugador de la historia en lograr al menos 70 puntos y 15 asistencias con un 65% en tiros de campo en dos partidos seguidos de la postemporada. Los otros tres son Steve Nash, Kevin Johnson y Oscar Robertson. Para su compañero en el backcourt, Devin Booker, no se trata de una sorpresa.

“Chris Paul siempre ha sido un anotador. Obviamente involucra a su equipo y sin duda es el líder más grande jugando a esto, pero ha sido durante mucho tiempo un jugador capaz de lograr canastas. En los cinco o seis años que he pasado jugando contra él, entiendes eso. No hay un informe de exploración que diga que Chris Paul no puede conseguir esa anotación”, concluye.

Problema para Budenholzer

Así es. A base de bloqueos directos que forzaban cambios defensivos, Chris Paul se encontró en el lugar perfecto para anotar o asistir. Mike Budenholzer admite que la defensa de Milwaukee no pudo con CP3.

“Así es él, es un buen jugador. Su juego de pick-and-roll es difícil de defender. Creo que tenemos que seguir mejorando. Tenemos que seguir mirando los videos y ver cómo podemos quitarle algo de ritmo o llegar para evitar que alcance esos lugares en los que se está situando con facilidad. Ese será gran parte del trabajo de cara al segundo partido”, señala.

