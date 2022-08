Monty Williams, asombrado al ver que Durant quería jugar en Phoenix

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PHOENIX.-Ya se puede hablar. Algo así ha debido pensar Monty Williams después de que Brooklyn y Kevin Durant anunciaran públicamente que iban a continuar juntos. El entrenador de Phoenix ha analizado el hecho de que un jugador como KD colocase a los Suns entre sus destinos predilectos, algo que directamente le impresionó.

«En primer lugar, la gente no entiende lo difícil que es realizar operaciones. Cuando escuché por primera vez sobre el asunto de Kevin Durant, me quedé asombrado simplemente por el hecho de, ya sabes, nos sentimos bendecidos porque haya muchachos que quieren venir. Al mismo tiempo dices… ‘¿a expensas de qué?’ Ese fue mi pensamiento. Me gusta nuestro equipo. Me encantan nuestros muchachos», expresa en una entrevista con SiriusXM NBA Radio.

Entrando más en profundidad sobre la situación de sus pupilos, Williams explica que nunca trató con ellos el tema de Kevin Durant al entender que todos deben saber cómo es la NBA y que, por tanto, no debe afectarles rumores de este tipo.

«Nunca hablé con ninguno de nuestros muchachos sobre eso. No iba a tener conversaciones innecesarias. Creo que nuestros muchachos son lo suficientemente maduros para entender esa parte de nuestro negocio. No quería tener conversaciones sobre cosas que no necesitaban mencionarse. En parte esta forma de verlo se debe a que he estado en el negocio por mucho tiempo. Simplemente es difícil cerrar traspasos», sentencia.

Quizás Williams tomó el camino correcto. Hablar de ello como un hecho junto a sus pupilos podía hacer que el asunto tomase mayores dimensiones. En vez de eso optó por un perfil bajo mientras simplemente se desarrollaban los acontecimientos. Finalmente no ha pasado nada. Kevin Durant continúa en los Nets y los Suns han optado por mantener a DeAndre Ayton en plantilla. Ambos siguen su camino entendiendo que la NBA simplemente es así.

