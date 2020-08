Montrezl Harrell podrá jugar el primer partido de playoffs con los Clippers

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Montrezl Harrell podrá jugar el primer partido de la serie contra Dallas Mavericks, según informa Adrian Wojnarowski de ESPN. Tras abandonar la burbuja de Disney World el pasado 17 de junio debido a una emergencia familiar de carácter urgente, Harrell volvió con su equipo y cumplió con el respectivo periodo de cuarentena establecido por la NBA. Ahora, su presencia en la jornada inaugural de playoffs parece un hecho.

Doc Rivers, entrenador de Los Angeles Clippers, afirmó antes del final de la temporada, que no sabía con certeza la fecha en la que Harrell podría regresar de la cuarentena. “Tenemos una idea. Pero no es lo ideal, déjame decirlo de esa manera”, afirmó. Además, Rivers sugirió que el pívot podría reaparecer durante la primera ronda de playoffs sin apenas haber tenido tiempo para entrenar.

“Sabes, lo voy a meter ahí (en un partido de playoffs) porque se ha ganado ese derecho”, declaró. “El desafío será lo listo que esté. No sé si alguna vez he tenido a un jugador que no ha jugado en ocho partidos o lo que sea, que no haya entrenado… y lo vamos a meter en la cancha en un partido de playoffs. Esperamos eso en este momento”, continuó.

La llegada de Harrell permitirá a Doc Rivers contar con todos sus efectivos por primera vez en la burbuja de Orlando. Tras conseguir un récord de cinco victorias y tres derrotas en los seeding games, los Clippers acabaron situados en la segunda posición de la Conferencia Oeste. Se enfrentarán a los Dallas Mavericks en primera ronda, por lo que la disposición de toda su plantilla puede suponer un factor diferencial.

Harrell está firmando la mejor temporada de su carrera, promediando 18,6 puntos y 7,1 rebotes por partido desde la segunda unidad. Se trata del tercer máximo anotador de los Clippers, así como el segundo máximo reboteador del equipo. Es por ello que su nombre forma parte de la lista de finalistas al premio de Sexto Hombre del Año, donde también se encuentra su compañero Lou Williams, con quien forma una de las parejas más peligrosas de toda la Liga (36,8 puntos por noche entre ambos).