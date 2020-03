Montás: PLD es organización política que ha garantizado a RD mayor período de estabilidad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temístocles Montás, afirmó este viernes que esta organización política le ha garantizado a la República Dominicana el mayor período de estabilidad política, económica y un promotor de la democracia.

“Si algo podemos nosotros decir con orgullo es que el PLD ha sido un hacedor de democracia en la República Dominicana. Por esa razón hemos hecho todo el esfuerzo por buscar una salida a la situación que se presentó con la suspensión total de las elecciones el pasado 16 de febrero”, sostuvo.

Montás se expresó en esos términos al participar en la asamblea de orientación realizada en la Casa Nacional del PLD y que comparte a los medios la Secretaría de Comunicaciones peledeísta en un despacho de prensa, según indica un comunicado de prensa.

El también miembro del Comité Político del PLD reiteró que esa organización resultó ser la más perjudicada con las proyecciones que se tenían al momento de suspender los comicios.

“A nosotros no nos cabe la menor duda de que lo que ocurrió en la Junta Central Electoral, ese día fue deliberado. Se hizo de manera deliberada como forma de desacreditar el proceso”, dijo Montás.

Sostuvo que eso es tan evidente que, a pesar de que institucionalmente se establecían los mecanismos para resolver el problema, ha habido gente, en la oposición, que ha estado apostando a que estas elecciones no se celebren y no quieren, para que no les cuenten los votos.

“La evidencia más clara de eso la pueden ustedes ver en lo que está ocurriendo en las reuniones que se están celebrando en el Consejo Económico y Social (CES). Esas reuniones que se hicieron originalmente con el patrocinio del sector empresarial y que fue asumida por ese consejo, se invitó al partido y el partido entendió que era correcto como una evidencia de nuestro compromiso no solo con la celebración de las elecciones sino con el apoyo a la democracia en la República Dominicana”, aseguró el dirigente peledeísta.

Detalló que todos han visto la actitud de una persona que durante un determinado período de tiempo ocupó una gran posición en el PLD que ha cuestionado la celebración de esas reuniones en el Consejo Económico y Social argumentando que ese Consejo no está facultado para eso.

“Resulta que ese Consejo Económico y Social fue la institución que sirvió de plataforma para que esa Constitución que supuestamente se trata de defender, se aprobara en el año 2010. Fue en el marco de esa institución que se discutieron con todos los sectores de la vida nacional los diferentes articulados de esa Constitución que se aprobó ese año.”, recordó.

