Montás dice protestas frente a JCE son dirigidas políticamente y estima de injerencia declaración de Diosdado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Presidente del Partido de la Liberación Dominicano (PLD), Temístocles Montás, dijo este jueves que es obvio que esas protestas al frente de la Junta Central Electoral son expresiones dirigidas políticamente.

Aclaró, empero, que “los dominicanos tienen su derecho a protestar”.

No obstante, Montás expresó que en esta ocasión “están siendo dirigidos por sectores políticos que no quieren que se celebren las elecciones, que no quieren enfrentarse a la realidad”.

Destacó que esos sectores políticos saben de antemano que alcanzarán una pobre votación y que el PLD ganaría estas elecciones.

“El sabotaje en las elecciones se hizo para escamotear el triunfo que obtendría el PLD en los comicios”, indicó.

En ese contexto, el dirigente del PLD dijo que la oposición política y el liderazgo responsable deben aceptar la convocatoria a elecciones extraordinarias para consolidar la democracia.

Defiende a la JCE

El presidente del PLD manifestó que la JCE está dando respuestas a todas las solicitudes que han realizado los partidos de oposición, y puso como ejemplo la decisión adoptada por el Pleno del órgano electoral de convocar a elecciones extraordinarias en el plazo 30 días como establece la Ley Electoral es un ejemplo del andamiaje institucional que existe en el país.

Expresó que esa decisión de la JCE aleja opiniones según las cuales se afectaría la economía por la situación política.

Durante su participación en el programa Hoy Mismo, de Color visión, Montás reiteró la disposición del PLD a dialogar con los sectores partidarios a fin de evitar inconvenientes que trastornen el desarrollo del proceso democrático del país.

Al tocar la posibilidad de una posible reforma a la Constitución para unificar las elecciones municipales con las congresuales y presidenciales, dijo que no es tema de agenda del país en este momento.

Es una injerencia e intromisión de Diosdado

En otro contexto, consideró la declaración del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, como una injerencia e intromisión y de revanchismo a la posición asumida en el plano internacional por República Dominicana, que aboga por una salida democrática institucional en el país suramericano.

Cabelló culpó al gobierno de la suspensión total de las elecciones municipales del domingo pasado en República Dominicana,

Montás expresó que “esa es una actitud de revancha a la posición asumida por República Dominicana con relación a lo que ocurre en Venezuela”.

Anuncios

Relacionado