Montás dice descontento de población con PRM prepara escenario para nuevos triunfos del PLD  

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montás, dijo este viernes que en gran medida lo que ha permitido que esa organización se convierta en lo que es hoy se debe a que la gente creyó en su mensaje, validado y fortalecido por su obra de gobierno.

Temístocles Montás afirmó que luego de la realización de su noveno Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina y la renovación de sus estructuras internas que concluirá con la elección de las direcciones medias, el PLD está listo para dar la pelea con amplias posibilidades de triunfar en las elecciones en el 2024.

“Cuando salimos a las calles la gente nos manifiesta su descontento con este gobierno. Ayer, por ejemplo, acudí al mercadito de la Feria Ganadera y tan pronto llegué se me acercó uno de los vendedores y me dijo –esta situación no está fácil, hay que salir de esta gente rápido”, refirió Montás.

Temístocles Montás externó sus consideraciones al pronunciar las palabras de apertura en una reunión que sostuvo la Comisión de Implementación de la Línea Organizativa y Electoral (CILOE) con las circunscripciones del municipio Santo Domingo Este, en la Casa Nacional del PLD Reinaldo Pared Pérez.

Informó que próximamente el Partido de la Liberación Dominicana iniciará la renovación de todas sus direcciones medias, sobre todo en las provincias donde se han validado las mayorías de sus organismos de base.

“Ya sinceramos las estructuras del partido, sabemos realmente cuánto somos, pues entendimos que si el PLD quería volver al poder tenía que sincerizar su padrón electoral”, explicó el vicepresidente del PLD.

Reiteró que los peledeísta tienen que ponerse las pilas para dirigir de nuevo los destinos del país. “Ya la gente dice que este gobierno no puede pasar del 2024”, adujo.

