Montás dice Comité Político se encuentra en sesión permanente; llama al PRM a dialogar

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Juan Temístocles Montás, informó que el Comité Político de esa organización se encuentra en sesión permanente e invitó al Partido Revolucionario Moderno a reunirse para tratar sobre las situación del país luego de la suspensión de las elecciones municipales el domingo pasado.

Montás declaró que eso significa que el alto organismo peledeísta se puede reunir en cualquier momento de acuerdo a la necesidad imperante.

En declaraciones a la estación Z-101, Montás reveló que los equipos de estrategia del Partido de la Liberación Dominicana se reuniría en horas de la mañana del lunes para darle seguimiento a la situación electoral, aclarando que de todos modos van a esperar la decisión que adoptará la Junta Central Electoral, con relación a la esperada convocatoria a los comicios.

“Esperamos que la Junta Central Electoral convoque el liderazgo político. El PLD irá a esa reunión con una posición muy clara de la fecha de para la celebración de las elecciones municipales nueva vez”, expuso el presidente del Partido de la Liberación Dominicana.

Aprovechó la entrevista para hacer un llamado al PRM para ponerse de acuerdo y discutir acerca de lo que más le conviene al país en estas circunstancias y de esa forma arribar a una salida democrática y que refleje la voluntad del pueblo.

Montás dio a conocer que ese tema fue tratado en el Comité Político por lo que aprovechó la ocasión de la entrevista, que el PLD reseña en un despacho de prensa, para invitar al denominado PRM a dialogar.

“Hacemos un llamado al liderazgo de esa organización, para que tanto ellos como nosotros, compromisarios del desarrollo de la democracia en nuestro país y del proceso electoral, a que conversemos cuando lo entiendan pertinente para determinar lo que más convenga a República Dominicana, procurando una salida democrática a la situación actual y que refleje la voluntad del pueblo dominicano”, declaró.

Cuestionado en torno a la posibilidad de la utilización del voto manual de manera exclusiva en la nueva elecciones municipales expresó que el PLD no tiene ningún inconveniente. “Nosotros no le tenemos miedo al voto manual. Si aquí se quiere votar manual que se vote, no tenemos ningún problema con eso”, resaltó agregando que también habrán sectores que se opondrán porque no le interesa que se celebren las elecciones.

Considera que la Junta Central Electoral debe fijar una nueva fecha para la celebración de las elecciones municipales lo más pronto posible, admitiendo que está de acuerdo con la posición original de la fecha de ese organismo de que se celebraran el 1 de marzo, dejando tiempo para que la campaña presidencial se desarrolle sin ningún problema.

El dirigente político lamentó las muertes ocurridas en el día de ayer, exhortando a la población a que se exprese en las urnas y decidan las autoridades que quieren que les gobierne.

Reiteró que en el proceso electoral suspendido en el día de ayer hubo una intención deliberada de tratar de presentar la idea de que detrás de todo eso estaba el PLD y el gobierno, tal y como se desprende de las posiciones públicas asumidas por sectores opositores antes y después de la suspensión a cargo de la JCE.

