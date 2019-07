Montás afirma el PLD merece seguir gobernando con nuevo liderazgo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO NORTE.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha gobernado bien este país por lo que merece seguir gobernando para terminar de solucionar los problemas nacionales, pero debe hacerlo con un nuevo presidente que acumule experiencia y renovación para liderar a la República Dominicana, afirmó el ingeniero Temístocles Montás.

Según nota de prensa, el aspirante presidencial peledeísta dijo que nadie puede negar que la economía ha crecido, que el país ha avanzado en los gobiernos de Fernández y Medina, pero “todavía hay muchas personas que viven llenas de precariedades, que tienen muchos problemas y yo les digo que el ejemplo más claro es que la mayoría de los dominicanos dice que lo que reciben mensualmente no les alcanza para completar el mes y por esa razón viven enredándose, tomando prestado”, apuntó.

Prometió que si el pueblo dominicano lo selecciona para ser su próximo presidente, habrá llegado la hora “de que la gente pueda vivir con dignidad, que la gente pueda vivir sin temor a no poder completar el mes para resolver los problemas de su familia y por esa razón he señalado que un nuevo gobierno del PLD tiene que ser un gobierno comprometido con las política sociales, para garantizarle a la gente salud, pero salud verdadera”, dice la nota.

Montás sostuvo que a pesar de que mucha gente tiene un carnet de seguro médico, “uno de los problemas que tenemos nosotros es que el seguro de salud no les cubre todas las enfermedades. Si usted va con un cáncer, una enfermedad terminal, a un hospital y tiene el seguro de salud, con toda seguridad que usted para poder recibir atención va a tener que buscar dinero porque el seguro no se lo garantiza”, agrega la nota.

La nota también indica, que Montás recorrió la tarde del sábado los sectores 2 de Enero, en Sabana Perdida; Carlos Álvarez y Licey, en Villa Mella, en el municipio de Santo Domingo Norte, acompañado de varios dirigentes de su proyecto político en la zona, entre ellos el aspirante a regidor Héctor Pérez, Máximo Suriel, Altagracia Hernández, Víctor Féliz, Eugenio Sánchez, Lorenzo Guevara y Daysi de Jesús; así como Fernando Sánchez, coordinador operativo a nivel nacional.

Señaló de que como nuevo presidente de la República, se ocupará de que en el país impere un sistema de salud para todos, porque “si usted no tiene salud no puede haber bienestar y por tanto si el gobierno de un país se preocupa por llevar bienestar a su población, lo primero que tiene que garantizar es el derecho a la salud; que cuando usted se enferme usted vaya al hospital y no importa cuál sea la enfermedad que usted tenga, lo atiendan y le cubran la medicina. Ese es el tipo de sistema que yo pretendo poner en marcha cuando sea Presidente de la República”.

Igualmente indica el comunicado, que Montás afirmó se ocupará de asegurar que cada dominicano reciba “un ingreso salarial decente, un ingreso digno porque eso que decía de que la mayoría dice que al final del mes no le alcanza para suplir sus necesidades, eso es porque aquí no se están pagando salarios decentes, dignos para que la gente pueda tener resueltos sus problemas y los problemas de su familia”.

“Cuando sea Presidente de la República, una de las cosas que voy a promover es garantizar que aquí a todos los dominicanos se les pague un salario decente para que no tengan que seguir pasando precariedades”, apuntó el dirigente del PLD.

Pidió el respaldo de las bases del PLD y de todos los votantes dominicanos para ganar las primarias internas del 6 de octubre y luego para lograr una victoria contundente en las elecciones de mayo de 2020.

Prometió que como nuevo gobernante, impulsará una política pública para “asegurarle a cada persona el derecho a una vivienda decente, en un entorno saludable, donde usted tenga agua potable, electricidad, calles asfaltadas”.

En cuanto a la lucha interna por la candidatura presidencial, Montás dijo que de todos los aspirantes que hoy se mueven buscando la postulación por el Partido de la Liberación Dominicana, “si hay uno que está preparado para que este país siga echando hacia adelante es quien les habla, el compañero Temístocles Montás”, indica el documento enviado a esta redacción.

Montás habló con cientos de sus seguidores en diferentes reuniones que sostuvo ayer en Santo Domingo Norte, donde estuvo acompañado de precandidatos a diversas posiciones electivas municipales y legislativas.

