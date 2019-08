Montás aclara acuerdo con Medina no cierra el paso a otros precandidatos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El acuerdo con el presidente Danilo Medina y seis aspirantes a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana no cierra la puerta a otros precandidatos, aclaró este miércoles el ingeniero Temístocles Montás.

“No se trata de un acuerdo de seis con el presidente, sino que inclusive con el presidente se dejó abierto que si otro compañero cercano al gobierno, cercano al equipo de Danilo se interesaba en participar, que no se le iba a cerrar las puertas”, precisó Montás, precandidato presidencial peledeísta durante una entrevista al programa Enfoque Matinal, que se transmite por CDN, canal 37.

Rememoró que el acuerdo estipulaba que el candidato que el gobernante Medina apoyará para participar en las primarias del seis de octubre será el mejor valorado en función de lo que establezcan los resultados de las encuestas que se levantarán en septiembre.

A la pregunta específica de si hay que incluir a Gonzalo Castillo en las citadas encuestas, respondió: “claro que sí”, al tiempo de agregar que quizá no solo se incluya a Castillo, sino también a algún otro precandidato cercano al presidente Danilo Medina.

“No entiendo por qué se ha generado esta situación, cuando lo correcto tiene que ser preservar la unidad del equipo, para que de ahí salga un candidato”, señaló Montás.

Indicó, “si bien al momento cuando nos reunimos con el presidente éramos seis, en el acuerdo no se estableció que necesariamente íbamos a ser seis, eso hay que señalarlo, pero además precisarlo porque inclusive hasta se preguntó, uno por uno se le preguntó a cada quien, si otro compañero decidiera participar, ustedes tendrían objeción, y todos dijimos que no”.

El miembro del Comité Político y exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, insistió en que le gustaría resultar como el mejor posicionado en las encuestas, para así recibir en las primarias el apoyo de los demás precandidatos, aunque aclaró que la idea principal del grupo debe ser cerrarle la puerta al “continuismo y al retornismo”.

Para mí lo importante es que “el que estuvo no vuelva y que el que está no siga; ya hemos logrado que el que está no va a seguir, ahora de lo que se trata es que el que estuvo no vuelva y, por esa razón, en ese contexto, lo correcto debe ser que este grupo de compañeros nos pongamos de acuerdo y que estemos dispuestos a sacrificarnos en aras de la unidad del partido”, dijo.

Habló de la necesidad de poner los “intereses personales en segundo plano” y valorar “los intereses del partido y de la democracia”, los cuales en estos momentos demandan “un nuevo candidato que implique renovación”.

Cuando uno de los entrevistadores citó que Reinaldo Pared Pérez, secretario general del PLD y también aspirante a la nominación presidencial de dicho partido, dice que Gonzalo Castillo no es parte del acuerdo, Montás insistió en que en la reunión con Medina eso se le preguntó a cada uno de los precandidatos y “todos dijeron que no tenían objeción”.

“Que quede claro, inclusive, si alguien quiere desmentirme, que me desmienta el presidente, porque ese fue el acuerdo al que llegamos con el presidente”, argumentó.

Sostuvo que no se puede negar que el ex ministro de Obras Públicas es una persona “vinculada de manera estrecha al presidente Danilo Medina”, y siendo así no se le debe cerrar el paso en la competencia interna de elección del candidato presidencial del PLD.

Con la candidatura de Gonzalo Castillo “pienso que algunos compañeros se han asustado”, sostuvo Montás, mientras explicó que será difícil para el nuevo aspirante cambiar la percepción que pueda tener la gente, en el poco tiempo que le queda para promocionar su candidatura.

Defendió que como otros compañeros Castillo también “tiene derecho” a postularse.

Ante los cuestionamientos que han surgido a esa precandidatura, “le estamos creando un problema al presidente Danilo Medina; creo que en esta circunstancia lo menos que debemos hacer es crearle más problemas al presidente de la República”, dijo.

CAMACHO SE QUEDARÁ EN PRESIDENCIA DE CÁMARA DE DIPUTADOS

Durante la entrevista, Montás planteó que entiende que no se cumplirá el acuerdo mediante el cual las corrientes del mandatario Danilo Medina y de Leonel Fernández establecieron dividirse la presidencia de la Cámara de Diputados en función de un año para cada grupo.

“Eso no se va a dar normal -el acuerdo-, yo le puedo asegurar que el compañero Camacho (Radhames) va a seguir al frente de la Cámara de Diputados”, explicó.

En ese sentido argumentó que pese a los esfuerzos, el partido de gobierno “está dividido”, por lo que llamó a no olvidar lo ocurrido en el Congreso Nacional, cuando el presidente del PLD, Leonel Fernández, encabezó una manifestación en contra de una posible reforma constitucional que encaminaría su propia organización política.

Insistió que en el PLD se ha perdido la disciplina mediante la cual la minoría se subordinaba a la mayoría.

“Quisiera que las primarias del partido puedan sentar las bases para que recompongamos esto, pero hay un problema, y el problema se genera porque en algún momento el presidente del partido -Leonel Fernández- se colocó por encima de la organización”, señaló.

Montás entiende que al país no le conviene que el PLD salga del Gobierno, “por los grandes desafíos que tenemos de cara a los próximos años”, en donde se “está enrareciendo el panorama internacional; esto no va bien”.

Explicó que en todos los niveles se piensa que muy pronto el mundo se enfrentará a una gran recesión económica y se percibe que “ya se está enfriando” la economía internacional.

Argumento que en función de los análisis de economistas de talla mundial, la economía de Estados Unidos podría llegar al colapso, lo que tendría un gran impacto en República Dominicana.

