Montalvo: Me siento profundamente honrado y agradecido de haber servido al país

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro Administrativo de la Presidencia, Gustavo Montalvo, expresó este sábado que se siente profundamente honrado y agradecido de haber servido al país y al Gobierno del presidente Danilo Medina durante los últimos ocho años.

Durante una alocución virtual en la que presentó sus ocho años de servicio a la nación, Montalvo afirmó que le llena de orgullo la dedicación completa que ha demostrado siempre “nuestro presidente, así como su empeño y perseverancia para lograr reducir la pobreza y las desigualdades en nuestra sociedad”.

Asimismo, el funcionario sostuvo que no era tarea fácil resumir los logros alcanzados por el presente Gobierno.

“Resumir todo lo realizado en ocho intensos años y experiencias no es algo fácil. Y el caso del Ministerio de la Presidencia bajo el mandato de Danilo Medina me atrevo a decir es aún más ardua porque la actividad no ha parado un solo día”, manifestó.

Montalvo dijo que él mismo estaba sorprendido al mirar atrás y ver todo lo que se ha logrado desde la puesta en marcha del 9-1-1 hasta el diseño y construcción de Ciudad Juan Bosch, “pasando por la coordinación de República Digital, el plan de titulación o la negociación con la Barrick Gold”.

Puntualizó que han sido ocho años sin descanso, donde según dijo, el Gobierno se esforzó para entregar día tras día resultados tangibles a la población en cada una de las iniciativas emprendidas.

Montalvo aprovechó para pedirle a las autoridades que asumen a partir de este domingo el Gobierno, a que continúen las obras que deja en agenda para beneficio del país.

El nuevo Gobierno dominicano será encabezado por Luis Abinader, como presidente, y Raquel Peña será la vicepresidenta.