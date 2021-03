Monseñor Ozoria advierte la Iglesia mantiene firme su rechazo al aborto

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Francisco Ozoria, advirtió que la Iglesia mantiene firme su postura de rechazo a las tres causales que se quieren introducir en el Código Penal para permitir el aborto en la República Dominicana y que no cederá en el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte como lo contempla la Constitución.

“Nadie tiene derecho sobre su vida ni la de otro, y nosotros mantenemos nuestra posición, cuando está concebido un niño o una niña, ya esa es una vida y tiene sus derechos, entonces ¿por el peligro de la madre vamos a sacrificar al hijo? No, la Iglesia mantiene que se salven las dos vidas, que se hagan todos los esfuerzos para salvar las dos vidas”, manifestó Ozoria.

Al participar en el programa Fuera de Récord que produce el periodista Elvis Lima para En Televisión, el líder religioso culpó a los jueces de actuar con “mano floja” contra los violadores y exhortó al Poder Judicial a cumplir su papel y aplicar todo el peso de la ley a quienes abusan y transgreden el orden establecido.

“Se habla de todo y no se habla del violador, la justicia debe actuar en contra de los violadores y que las leyes se apliquen, cuando se apliquen las leyes seriamente, comprometidamente, seguro que van a disminuir las violaciones”, afirmó.

Para esta Semana Santa, llamó a la población a recobrar la fe en Jesucristo, porque lo que observa es que hay mucha gente de “fe floja”.

“Ahora si mi fe no está fundamentada en la persona de Jesucristo, entonces yo me voy a ir por ahí a la playa o donde sea, y voy a hacer otra cosa, porque no tengo una fe firme en Jesucristo, lo que tengo es una fe floja”, aseveró el prelado.

Con relación al incremento de los feminicidios en el país, consideró el tema preocupante, porque a su juicio “el diablo está suelto, anda suelto en todo”.

“Tenemos que proceder en contra de la violencia, porque estamos aprendiendo en medio de un mundo violento, y la solución que muchos toman es pelear, matar, por cualquier cosita, no diálogo, comunicación”, argumentó.

Monseñor Ozoria entiende que ante tanta violencia debe haber un mayor esfuerzo hacia la formación, por lo cual instó al Ministerio de Educación a trabajar fuertemente para educar a las familias y a las personas de manera particular a relacionarse unas con otras.

Felicitó al Ministerio de Interior y Policía que está trabajando en la capacitación de las comunidades para vivir en armonía y paz, por lo que también expresó su apoyo a la iniciativa de desarme de la población civil, para que no haya armas ilegales en las calles.

“Hay que acabar con el tráfico de armas, con la compra y venta de armas, porque aquí cualquiera adquiere un arma de fuego sin tener capacidad para usarla y sin analizarse psicológicamente y eso es peligroso”, enfatizó.