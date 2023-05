Monseñor Masalles dice reconocerían la CD si aprueba el CP pese a “presión” de EE.UU.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El obispo de la Diócesis de Baní, monseñor Víctor Masalles Pérez, sostuvo este jueves que le pondrían una medalla a los congresistas de la Cámara de Diputados, si en esta ocasión aprueban el proyecto de Código Penal ante la “presión” que estaría ejerciendo Estados Unidos para que eso no ocurra.

Aseguró que con el proyecto del Código Penal se ha estado dando una especie de «mareo» y cuando se aprueba en una de las cámaras legislativas habría poderes externos, que ejercerían presión para que en la otra parte del Congreso de la República no pase.

“Le pondremos una medalla a los que hagan esto porque es real que el Senado y la Cámara de Diputados son provida, pero no es menos real que cuando una cámara vota a favor de la vida vienen los Estados Unidos y unos funcionarios misteriosos a hablar de otros temas y oh! sorpresa, cae el Código Penal en la otra cámara”, expresó.

Monseñor Masalles Pérez fue entrevistado por los comunicadores Damarys Patrocinio y Miguel Almánzar, en el programa “Aquí Hablamos Claro”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

“Veremos si hay agallas en la Cámara de Diputados; siempre pesa el dinero, las ofertas, las amenazas de visas, cualquier cosa de estas, siempre hay una especie de hálito de misterio que los Estados Unidos, estamos en contra del imperio, un imperio que está en decadencia”, sumó.

Masalles puntualizó que, se quiera aceptar o no, República Dominicana tiene cierto nivel de dependencia de Estados Unidos, y la actual administración del país norteamericano promovería la ideología de género que tiene como punta de lanza el aborto.

“La ideología de género lo promueve aunque las mujeres se desbaraten quedando embarazadas y abortando, a fin de cuentas lo que le interesa no es la persona, es la disminución de la población del mundo, el PNUD sobre todo, quiere el control de la población y el aborto es la punta de lanza para poder promover todo aquello y esa es una mentalidad de ricos que dice hay demasiada gente, los cuartos no rinden”, insistió.

Además, dijo que habría algo más que impide que República Dominicana tenga una legislación en contra de la corrupción de una manera clara y sería que nadie quiere clavarse a sí mismo un puñal.

“Con ese Código atrasado nosotros vemos que es muy fácil evadir los procesos judiciales, no porque el Ministerio Público no quiera, sino porque no hay las herramientas y el Código Penal es uno de ellos”, añadió.

Educación sexual

Durante la entrevista, el obispo explicó que la iglesia no se opone a los temas de sexualidad, sin embargo, dijo que en el país quieren introducir un tipo de educación en este sentido, que está basada en la genitalidad y disfrute “irresponsable” del sexo liberal.

“Lo que se está buscando aquí es la hipersexualización de la sociedad, porque cuando esto ocurre se aumenta en un consumo se aumenta en un consumo de industrias que se benefician con ello”, agregó.

Sostuvo que la introducción de programas como el de Educación Sexual Integral (ESI) lo que hacen es favorecer las industrias de la pornografía, el alcohol, las drogas, la farmacéutica y muchas otras.

Consideró que un programa adecuado de educación sexual es esencial y esta estaría dentro de lo que es la educación socio afectiva con la que se aprendería a respetarse a sí mismo y a los demás, así como a aprender a relacionarse de una manera edificante.

En tal sentido, destacó que promueve el programa de educación socioafectiva venezolano, “Aprendiendo a Querer”, que se encuentra ya en 24 países en los que habría contribuido a reducir prácticamente en un 100 % la problemática del embarazo no deseado y en adolescentes.

“Se ha demostrado que los embarazos en adolescentes tienen una causa primera y casi única que se llama presión de grupo, entonces cuando usted educa socio afectivamente a la persona, la educa para no dejarse manipular con la presión de grupo que es precisamente lo que ocasiona esto”, expuso.

Puntualizó que tienen años tocando la puerta del Ministerio de Educación en este sentido y sin llegar a ser atendidos; sin embargo, dijo que en este Gobierno ha habido una señal positiva e incluso, el pasado diciembre se firmó un acuerdo para comenzar con un plan piloto del programa en la provincia de Peravia.

“Dio mucha brega, pero precisamente fue ayer cuando recibimos los fondos para comenzar a implementar el programa, justo un año antes de las elecciones, nos hubiese encantado que hubiese sido antes”, acotó.

