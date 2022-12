Mons. Francisco Ozoria exhorta pensar en los más necesitados

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria Acosta, envió un mensaje al pueblo dominicano, invitándolo a pensar en los más necesitaados, a mantener la fe y a santificar la Navidad.

“Nosotros como cristianos, mantengamos la fe recibida, santifiquemos la Navidad. Hagamos fiesta, gran fiesta, porque Dios está entre nosotros como niño pequeño, Dios se ha hecho hombre para hacer al hombre hijo de Dios”, dijo.

Asimismo, invitó “a vivir esta Navidad en familia unidos e integrados, empezando por reconstruir las relaciones que por algún motivo se han roto con un hijo, un hermano, un yerno, algún pariente, pues Navidad es tiempo de perdón, de reconciliación y de paz. De igual manera les recomiendo la prudencia sobre todo en la carretera y las bebidas, el recogimiento y la solidaridad sobretodo con quienes están sólos o pasan por un momento dificil”.

A continuación el mensaje integro:

EL VERBO DE DIOS SE HIZO CARNE Y HABITÓ ENTRE NOSOTROS (Jn 1, 14).

Queridos hermanos y hermanas,

¡Es Navidad y Navidad es Cristo que nace y Cristo que permanece hoy y siempre!

El gozo y la alegría invaden nuestro corazón al celebrar este gran acontecimiento para el cual nos hemos estado preparando durante el tiempo de Adviento. ¡Es Navidad! ¡Dios ha nacido entre nosotros!

Para un cristiano, pronunciar la palabra NAVIDAD, y pensar en ella, es centrar el corazón y el pensamiento en el acontecimiento más transcendente en su vida y en la historia de la Humanidad: el Nacimiento entre nosotros del Hijo de Dios, el Enmanuel.

Con la llegada de la Navidad, para muchos, simplemente vienen las vacaciones, las calles y plazas se llenan de luces de colores, de multitud de adornos; la música se oye en las calles, se compran muchas bebidas y alimentos tradicionales, se preparan numerosos regalos, se reúnen los amigos, las familias, se junta la gente y lo festeja con grandes cenas y comidas, la gente se abraza y se desea la paz.

¿Es esto la Navidad cristiana? Desde luego que no, o no con todos estos elementos. Ciertamente es mucho mas que esto, no hay Navidad sin nacimiento de Jesús en Belén. No hay Navidad sin fe y amor. Por ello, nosotros, como cristianos, mantengamos la fe recibida, santifiquemos la Navidad. Hagamos fiesta, gran fiesta, porque Dios está entre nosotros como niño pequeño, Dios se ha hecho hombre para hacer al hombre hijo de Dios.

Por tanto, les invito a vivir esta Navidad en familia unidos e integrados, empezando por reconstruir las relaciones que por algún motivo se han roto con un hijo, un hermano, un yerno, algún pariente, pues Navidad es tiempo de perdón, de reconciliación y de paz. De igual manera les recomiendo la prudencia sobre todo en la carretera y las bebidas, el recogimiento y la solidaridad sobretodo con quienes están sólos o pasan por un momento dificil.

Agradecidos, contemplemos y adoremos a nuestro Salvador, al Niño Dios, a Jesucristo Redentor. Vivamos y celebremos cristianamente la Navidad.

¡Feliz Navidad a todos los hombres y mujeres de buena voluntad!

¡Dios les bendiga a todos!

+ Monseñor Francisco Ozoria Acosta

Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo

