Monchy Fadul revela Gobierno no pedirá extender estado de emergencia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Poder Ejecutivo no solicitará una nueva prórroga del Estado de Emergencia para continuar combatiendo el coronavirus, según reveló este jueves el ministro de Interior y Policía, Monchy Fadul.

“No creo, ya no. Vence este sábado el toque de queda. Ya no hay más, pero seguirán aplicándose las medidas que Salud Pública ha dicho”, dijo Fadul, antes de agregar que no es prudente que el Gobierno haga dicha petición.

El plazo para que el Ejecutivo presentara la solicilitud al Senado de la República para lo que sería la sexta prórroga al estado de emergencia, vence precisamente este jueves.

La ultima fue aprobado por el Senado el pasado 09 del presente mes y vence el día 31 de lo corriente.

La revelación de Fadul se produce el mismo día que dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) anunciarán que el presidente Danilo Medina saldrá a las calles para apoyar al candidato oficialista Gonzalo Castillo.

Durante una reunión con el Comité Político del PLD celebrada esta mañana, Medina vaticinó que esa organización política ganará las elecciones del 5 de julio, aunque dijo desconocer si en primera o segunda vuelta.

“Nosotros ganaremos las elecciones, yo no sé si en primera o segunda vuelta, pero nosotros vamos a ganar”, expresó Medina.

Durante el encuentro, el jefe de Estado indicó que las encuestas publicadas en los últimos días que han favorecido al candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, forman parte de un “escenario falso” de victoria en primera vuelta que, según el mandatario, “ellos no tienen”.

