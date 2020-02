Monchy Fadul confirma PLD no fue consultado para fecha elecciones, pero que acogen decisión de JCE

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El delegado político ante la Junta Central Electoral del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Ramón Fadul, dijo que esa organización está de acuerdo con la nueva fecha de la celebración de las elecciones municipales establecida por la Junta Central Electoral, aunque su organización política no fue consultada para fijarla.

Entrevistado la mañana de este martes en el programa Enfoque Matinal, Monchy Fadul aclaró que, no obstante a no ser consultado el PLD sobre la fecha, no tiene ningún inconveniente, así como tampoco con que el voto sea exclusivamente manual.

Fadul, quien también es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, explicó que la Ley Electoral 1519 establece en su artículo 261 que la Junta Central Electoral debe convocar a nuevas elecciones en un plazo de 30 días.

“La Constitución de la República dice en uno de sus transitorios que el 24 abril las autoridades municipales deben tomar posesión de sus cargos. Eso es un mandato constitucional que tiene que ser respetado”, manifestó el también ministro de Interior y Policía.

Cuestionado acerca de la posibilidad de unificar las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales apuntó que no es posible porque habría que modificar la Constitución de la República, reiterando que la mejor salida es realizar las elecciones municipales en la fecha escogida por la Junta Central Electoral el 15 de marzo.

Reafirmó lo externado por el PLD de que lo ocurrido el 16 de febrero se trató de un sabotaje, y que en ese sentido la Junta Central Electoral debe llegar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones y que haya un régimen de consecuencias “caiga quien caiga”.

“Lo que pasó el pasado domingo no puede pasar desapercibido, es algo muy grave, por primera vez en la historia se interrumpe un proceso electoral. Indudablemente el país necesita respuesta. Los que sabotearon el proceso deben ser sometidos a la justicia”, resaltó José Ramón Fadul.

Respondiendo a la oposición que acusa al gobierno de sabotear las elecciones manifestó que eso es absurdo porque las encuestas le daban al PLD un 70 de la intención del voto. “Entonces puede el Partido de la Liberación Dominicana hacer un sabotaje a unas elecciones que va a ganar”.

