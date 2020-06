Monchy Fadul afirma sectores económicos manipulan encuestas para implementar “fraude mediático”  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El delegado político ante la Junta Central Electoral (JCE) por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Ramón (Monchy) Fadul, afirmó este miércoles que sectores económicos interesados en llegar al poder están manipulando las encuestas que favorecen a Luis Abinader, e indicó que esta acción tiene como propósito provocar un “fraude mediático” mediante el desconocimiento de los resultados de los comicios del 5 de julio.

“Se está tratando de implementar una especie de fraude mediático frente a las elecciones del 5 de julio. Hay sectores económicos interesados en llegar al poder a través de un partido determinado y están manipulando encuestas que no se corresponden con la realidad del Estado dominicano”, expresó el dirigente político al hablar con la prensa a su llegada a la JCE.

Fadul dijo que espera que se reconozcan los resultados de esas elecciones “y no, desde ahora se comience a montar un escenario mediante un fraude mediático de confundir a la población diciendo que está en primer lugar un candidato de ese nivel, y que mañana resulte perdedor y no quiera reconocer el proceso electoral, y eso es lo que hay en el fondo, no somos tontos”.

“Este plan mediático ha dejado el grupo de sectores económicos por detrás y tienen una serie de encuestas que tu vez que tiene el mismo porcentaje, prácticamente, para tratar de confundir a la población, y eso no va a pasar”, reiteró Fadul.

El también ministro de Interior y Policía restó mérito a los resultados de las ultimas encuestas, indicando que las que ellos han hecho internamente le dan el primer lugar.

“Sabemos con qué respaldo de la simpatía de los dominicanos contamos”, manifestó Fadul antes de destacar la gestión que ha venido realizando el candidato Gonzalo Castillo, lo que a su juicio también le da un buen posicionamiento.

Dijo que toda su estructura partidaria del PLD se está movilizando a nivel nacional y que se encuentran en el plan organizativo para llevar la gente a votar el día de las elecciones

“El PLD está en las calles y en cada rincón vamos a buscar el voto. Este es un partido que ha transformado a la República Dominicana con el ejercicio del Poder, y seguiremos beneficiando a este país”, agregó.

Al ser consultado sobre el impacto que pudieran generar las encuestas en electorado, Fadul dijo que estas mediciones no cambian la voluntad de un votante, sino que solo tratan de desmoralizar las tropas del contrario.

“El prestigio lo vamos a ver el cinco de julio”, expresó Fadul al responderle una pregunta a una periodista sobre la trayectoria y popularidad de dos firmas encuestadoras presentadas esta semana.

Encuestas

Esta semana han sido publicadas varias encuestas que dan como fovorito al candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, para ganar las próximas elecciones.

Ellas ellas se citan la Gaullup, que arrojó que el 53.7% de la población votaría por Luis Abinader, un 35.5% por Gonzalo Castillo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y un 8.6% por el expresidente Leonel Fernández, de La Fuerza del Pueblo (FP).

En tanto que este miércoles salió publicada la Greenberg-Diario Libre, donde Abinader alcanzó un 56 %, Gonzalo un 29 % y Fernández un 12 %.

