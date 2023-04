Momento de reflexión

Todas las mañanas antes de irme al trabajo mi esposa Miriam Rodríguez de Terrero, me tiene acostumbrado escuchar el noticiero de los dominicanos, Antena Latina canal 7 Tele Antillas a las 7:00 AM y con una taza de café disfrutamos viendo y escuchando ese momento de reflexión por el pastor de turno de ese día. Es el único canal en el país que te presenta ese espacio de reflexión religioso antes de irte a tus labores diarias donde analizan y explican la vida de Dios y nos orientan sobre el diario vivir. Y al salir el señor Pedro Paulino amigo de mi hermano gemelo Rafael Terrero, ido a destiempo en diciembre, me envía unas cápsulas religiosas que también acostumbro a escucharlas en el vehículo.

“No hay contrariedad tan grande en la vida humana que no pueda ser vencida por la reflexión, cuando se inspira en la fe.´´ José María de Pereda

Y en estos días de Semana Santa, que es la expresión de la devoción cristiana, en el mundo y tiene su origen en la Sagradas Escrituras conmemoramos la pasión de Cristo, es decir, de la entrada a Jerusalén, la última cena, el viacrucis, la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Es la sexta y última semana de Cuaresma desde el Domingo de Ramos hasta el atardecer del jueves Santo, entre el atardecer del jueves Santo hasta el domingo de pascua, denominado Triduo Pascual.

Es un intenso periodo de actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas. Da comienzo al domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección,

Estos días son propicio como siempre para reevaluar la vida por encima de la práctica de nuestra religión y sabiendo que el Dios eterno tiene interés en nuestro bienestar mucho más allá de nuestro entendimiento, siempre que nosotros respetemos y honremos sus normas para que la vida no sea atrapada en contradicciones innecesarias, sino en una armonía progresiva por encima de los imprevistos y las inconveniencias que la vida tiene y de las cuales no podemos evadir, simplemente aceptarla y pedir al todopoderoso paz y tranquilidad en el diario vivir.

Y para terminar por hoy es importante que estos días y todos los demás, se puedan dedicar a la reflexión y aún más por lo que la fecha implica, y por lo que se está conmemorando, una semana especial, reflexionar en familia y vivir el ejemplo de sacrificio que hizo nuestro señor por nosotros, es un tiempo muy lindo pues aprendemos de cómo fue la venida de Jesús al mundo y como fue tan sencillo y humilde, y pedir por aquellos seres queridos que hemos perdido. Realmente son momentos de mucha reflexión.

Por Jeovanny Terrero

El autor es periodista y diplomático.

