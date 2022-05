Molusco: “Lo peor es que un artista vaya a un medio a entrevistarse y no lo conozcan”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CAP CANA. – Cada día la plataforma de YouTube, está recibiendo a cientos de personas interesaras en la creación de contenido, y es por eso que se ha convertido en una de las más importantes porque llega de inmediato al redevidente.

Es por eso, que el influencer y comunicador puertorriqueño, Jorge Pabón, mejor conocido como Molusco, sostuvo este martes en el panel streaming de premios Heat, que ya la mayoría de los medios tradicionales han podido crear contenidos de varios artistas, con la ayuda de las entrevistas que han realizado.

Manifestó que en estos tiempos, y la cantidad de medios que existen, muchos artistas no necesita hablar de lo mismo en distintos medios, y por eso se escudan en estas plataformas, ya que sienten confianza para poder hablar y expresar lo que sienten.

“La entrevista de Daddy Yankee, se viralizó ya que los medios de comunicación tradicionales trabajaron con los extractos, y eso ha sido uno de los cambios, ya que uno como artista no tiene que ir a todos los medios para hablar de lo mismo”, aseveró el también locutor.

Hizo una crítica ante el manejo de las informaciones y el conocimiento de los artistas, ya que cuando estos van a algún medio tradicional, a veces nadie en el lugar los conocen, recomendando hacer la tarea de indagar sobre la trayectoria, ya que hay facilidades para hacerlo.

“Yo no me considero un conocedor 100% de la música urbana, pero me puse hacer mi tarea, porque lo que más le desagrada a un artista es llegar a un medio y sentarse con una persona que no sabe quién es”, dijo.

Agregó que “Como comunicador me ha sentado con personas, que no saben quien soy, y yo le pido que cortemos la entrevista (…) La responsabilidad del periodista es siempre tener conocimiento de quien es quien dentro del medio, para que el artista pueda sentirse cómodo”.

Molusco añadió que al momento de realizar sus entrevistas siempre trata de documentarse, para que cuando llegue el artista tenga la oportunidad de desarrollar un trabajo que tenga peso y sea visto con buena crítica.

Puso como ejemplo, una entrevista realizada al emergente artista colombiano conocido como Dekko, del cual nunca había escuchado, pero al cual decidió hacérsela no sin antes investigar sobre este y lo que hace.

Relacionado